https://sputnik-georgia.ru/20241011/v-aeroportu-kutaisi-postroyat-novuyu-vzletno-posadochnuyu-polosu-290326370.html

В аэропорту Кутаиси построят новую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Кутаиси построят новую взлетно-посадочную полосу

Sputnik Грузия

Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте 11.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Новая взлетная полоса и аэродромная инфраструктура будут построены в международном аэропорту Кутаиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии. В Кутаисском аэропорту на сегодняшний день оперируют четыре авиакомпании. В 2023 году авиакомпании осуществили 5 041 рейс и перевезли около 1,7 миллиона пассажиров. Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния. По его словам, новая полоса будет соответствовать высоким международным стандартам авиации. "В проект, который представляет собой первую фазу генерального плана развития Кутаисского международного аэропорта, будет инвестировано 240 миллионов лари. Это превышает все инвестиции, вложенные в этот аэропорт до этого", - сказал Кобахидзе. По его словам, на следующем этапе развития аэропорта будет расширен пассажирский терминал, и пассажиропоток вырастет с 1,7 миллиона до 5 миллионов. Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и инфраструктуры аэропорта является частью первого этапа генерального плана развития Кутаисского международного аэропорта, который недавно завершила одна из самых влиятельных в мире авиационных консалтинговых компаний IATA Consulting при участии Объединения аэропортов Грузии. В Кутаисском аэропорту построят первый малый грузовой терминал >>Реализовывать проект будет строительная компания "Анаги", его завершение планируется весной 2026 года. После этого международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом в Грузии, который сможет принимать большие самолеты без ограничений. Сегодня Кутаисский международный аэропорт работает под кодом D, длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 км, что обеспечивает эксплуатацию самолетов средней грузоподъемности. Через международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели за девять месяцев 2024 года перевезено 1,3 миллиона пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с девятью месяцами 2023 года составляет 6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года аэропорт Кутаиси обслужил на 104% больше пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, кутаисский международный аэропорт, туризм