https://sputnik-georgia.ru/20241011/v-dele-o-popytke-ubiystva-targamadze-v-tbilisi-poyavilos-imya-saakashvili-290315146.html

В деле о попытке убийства Таргамадзе в Тбилиси появилось имя Саакашвили

В деле о попытке убийства Таргамадзе в Тбилиси появилось имя Саакашвили

Sputnik Грузия

Согласно показаниям, Саакашвили не доверял на то время члену своей команды Гиви Таргамадзе и поэтому поручил слежку за ним 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T14:15+0400

2024-10-11T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Осужденный за попытку убийства в 2016 году на то время депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе Давид (Дарчо) Хечуашвили рассказал следствию, что ему было поручено следить за передвижением Таргамадзе по инициативе находящегося тогда на Украине экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в сообщении генеральной прокуратуры. Машина Таргамадзе взорвалась неподалеку от офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в центре Тбилиси 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. Находящиеся в машине Таргамадзе и его водитель отделались легкими повреждениями, а пятеро прохожих серьезно пострадали.Как выясняется из показаний осужденного, в конце августа 2016 года Хечуашвили встретился с неизвестным ему человеком, неким Димой (Дмитрием), который передал ему поручение Шота (Мевлуда) Чичиашвили о желании встретиться с ним.Как рассказал Хечуашвили, который был задержан лишь спустя восемь лет после преступления, 19 сентября, он в прошлом был знаком с Чичиашвили, поэтому согласился на встречу. Во время встречи Чичиашвили сообщил Хечуашвили, что он недавно вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Гией Лорткипанидзе встречался на Украине с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Согласно показаниям Хечуашвили, Чичиашвили рассказал ему, что Саакашвили во время той встречи сказал, что не доверяет члену своей партии Гиви Таргамадзе и что у него есть информация якобы Таргамадзе перед выборами сотрудничает с властями Грузии.Осужденный за попытку убийства Гиви Таргамадзе пытался незаконно попасть в Грузию - МВД>>Тогда же Чичиашвили сообщил, что Саакашвили поручил ему установить слежку за Гиви Таргамадзе, сказал осужденный в своих показаниях.Чичиашвили решил перепоручить это дело Хечуашвили. В частности, Чичиашвили попросил Хечуашвили о помощи в слежке за Таргамадзе и предоставлении информации о его передвижении взамен на хорошую должность в Одессе. Хечуашвили принял предложение и вместе с их общим знакомым Димой начал следить за передвижением объекта. Согласно показаниям Хечуашвили, сначала они следили за Таргамадзе на принадлежащей ему машине марки "Мерседес", а позже – на идентичной машине, но уже с транзитными номерами. Как сказал Дима, эту машину ему предоставили специально для слежки.За рулем во время контроля за передвижением Таргамадзе в основном сидел Хечуашвили.Во время одной из слежек, по словам осужденного, а именно 4 октября 2016 года, он сообщил Чичиашвили по телефону, что Таргамадзе вошел в офис бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на площади Орбелиани (Колхозной площади).Когда Таргамадзе покинул офис партии и сел в машину, Хечуашвили доложил об этом Чичиашвили, после чего машина взорвалась. Хечуашвили и об этом сообщил Чичиашвили, после чего, по указанию последнего, покинул Грузию. Он незаконно пересек грузино-турецкую границу. Расследование по делу продолжается для установления других связанных с преступлением лиц и обстоятельств, сказано в сообщении генпрокуратуры.Хечуашвили был в розыске с 2016 года. В 2017 году он был объявлен в розыск по линии Интерпола.В марте 2019 года Тбилисский городской суд заочно признал его виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боевых материалов, взрывчатого вещества и взрывного устройства, а также повреждении-уничтожении чужой вещи и приговорил к 18 годам тюрьмы.Попался Хечуашвили 19 сентября 2024 года, когда незаконно пересек государственную границу Грузии через т. н. "зеленую зону". Его зафиксировала камера на охраняемом пограничным сектором "Карцахи" участке, на турецко-грузинской границе.Детали делаСогласно материалам дела, которые были представлены на суде, Хечуашвили, запланировав вместе с соучастниками убийство Таргамадзе, начинил заднюю часть машины депутата взрывчаткой.Вечером 4 октября Таргамадзе вышел из офиса "Нацдвижения" на улице Собчака в центре Тбилиси и сел в машину. После того, как Хечуашвили убедился, что в машине, кроме Таргамадзе и его водителя никого нет, он подождал, пока машина поедет в направлении площади Орбелиани и приблизится к улице Векуа, и привел взрывное устройство в действие.По данным прокуратуры, после преступления Хечуашвили покинул Грузию.По делу о подрыве машины Таргамадзе проходил некий Борис Чагунава, полиция задержала его через три дня после случившегося по обвинению в незаконном хранении оружия. В феврале 2017 года Тбилисский суд признал Чагунава виновным и приговорил к 4 годам условно.В то время Таргамадзе был членом "Единого национального движения". После выборов он и многие другие лидеры партии покинули ее и основали свою политическую организацию – "Европейская Грузия – движение за свободу".Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб, поскольку его подозревали в организации протестов в России. В одном из интервью Таргамадзе предположил, что Хечуашвили, возможно, уже нет в живых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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