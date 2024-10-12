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Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии
Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии
Sputnik Грузия
Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя 12.10.2024, Sputnik Грузия
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламенскими выборами завершится 21 октября — к данному моменту ее уже прошли 58 организаций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt;Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, политика, новости, грузия
парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, политика, новости, грузия

Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии

11:58 12.10.2024 (обновлено: 12:06 12.10.2024)
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
ЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
© Courtesy of CEC of Georgia
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Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламенскими выборами завершится 21 октября — к данному моменту ее уже прошли 58 организаций.
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Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее 1 года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека.
По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации:
1.
"Центр гражданского развития и мониторинга"
2.
"Гражданский альянс за развитие"
3.
"Центр регионального развития и содействия"
4.
"Международное общество справедливых выборов и демократии"
5.
"Профессиональный союз работников профобразования Грузии и подготовки квалифицированных кадров и студентов"
6.
"Ассоциация молодых юристов Грузии"
7.
"Свободный голос"
8.
Движение "Стыдно"
9.
"Центр мониторинга – Общество"
10.
"Открытое пространство Кавказ"
11.
"Академия будущего Грузии"
12.
"Международная прозрачность – Грузия"
13.
"Мишгов Ларда"
14.
"Избирательная лаборатория"
15.
"Международная обсерватория адвокатов и юристов"
16.
"Гражданское общество Месхети"
17.
"Европейская орбита Грузии"
18.
"Союз единство – гражданское общество многонациональная Грузия"
19.
"Центр защиты демократии и прав"
20.
"Центр защиты масмедиа и прав"
21.
"Лига сторонников Америки"
22.
"12 этажей для Евросоюза"
23.
"Группа реформ и исследований"
24.
"Обсервер политики и права"
25.
"Профессиональный союз образования"
26.
"Единодушие за права общества"
27.
"Молодежный центр – наше поколение 1921"
28.
"Бывшие политзаключенные – за права человека"
29.
"Новое поколение – за демократическую Грузию"
30.
"Центр демократических инициатив"
31.
"Аналитическо-компиляционный центр избирательных и политических технологий"
32.
"Штаб защиты демократии"
33.
"Общество парламентариев Грузии"
34.
"Гражданская идея – гражданская инициатива за демократический евроатлантический выбор"
35.
"Общественный мониторинг публичных ведомств и муниципальная активность"
36.
"Фонд развития Грузии – Кадаги"
37.
"Грузия – демократия и гражданское общество"
38.
"Институт свободы"
39.
"Общество образования избирателей"
40.
"Молодежь для молодежи и будущего"
41.
"Превенция для прогресса"
42.
"Организация вынужденных переселенцев и социально незащищенных "Танадгома"
43.
"Международная сеть гражданского развития"
44.
"Центр мониторинга публичных закупок"
45.
"Международный центр гражданской культуры"
46.
"Центр развития и демократии"
47.
"Институт исследования демократии"
48.
"Общественный защитник"
49.
"Ассоциация независимых журналистов – свободная пресса"
50.
"Новое слово"
51.
"Гражданское единство"
52.
"Институт тренингов и развития Грузии"
53.
"Ассоциация защиты прав молодежи"
54.
"Ассоциация правозащитников"
55.
"Европейское изменение"
56.
"Нео ТВ"
57.
"Институт Евразии анализа конфликтов и управления"
58.
"Единый молодежный союз Грузии".
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
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