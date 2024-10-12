https://sputnik-georgia.ru/20241012/ostalos-9-dney-istekaet-srok-registratsii-nablyudateley-na-vyborakh-v-gruzii-290333723.html

Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии

Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T11:58+0400

2024-10-12T11:58+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламенскими выборами завершится 21 октября — к данному моменту ее уже прошли 58 организаций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , центр развития и демократии, международное общество справедливых выборов и демократии, политика, новости, грузия