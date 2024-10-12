Осталось 9 дней: истекает срок регистрации наблюдателей на выборах в Грузии
11:58 12.10.2024 (обновлено: 12:06 12.10.2024)
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
© Courtesy of CEC of Georgia
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Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за парламенскими выборами завершится 21 октября — к данному моменту ее уже прошли 58 организаций.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа.
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее 1 года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека.
По последним данным на сайте ЦИК, к 12 октября регистрацию прошли следующие местные организации:
1."Центр гражданского развития и мониторинга"
2."Гражданский альянс за развитие"
3."Центр регионального развития и содействия"
4."Международное общество справедливых выборов и демократии"
5."Профессиональный союз работников профобразования Грузии и подготовки квалифицированных кадров и студентов"
6."Ассоциация молодых юристов Грузии"
7."Свободный голос"
8.Движение "Стыдно"
9."Центр мониторинга – Общество"
10."Открытое пространство Кавказ"
11."Академия будущего Грузии"
12."Международная прозрачность – Грузия"
13."Мишгов Ларда"
14."Избирательная лаборатория"
15."Международная обсерватория адвокатов и юристов"
16."Гражданское общество Месхети"
17."Европейская орбита Грузии"
18."Союз единство – гражданское общество многонациональная Грузия"
19."Центр защиты демократии и прав"
20."Центр защиты масмедиа и прав"
21."Лига сторонников Америки"
22."12 этажей для Евросоюза"
23."Группа реформ и исследований"
24."Обсервер политики и права"
25."Профессиональный союз образования"
26."Единодушие за права общества"
27."Молодежный центр – наше поколение 1921"
28."Бывшие политзаключенные – за права человека"
29."Новое поколение – за демократическую Грузию"
30."Центр демократических инициатив"
31."Аналитическо-компиляционный центр избирательных и политических технологий"
32."Штаб защиты демократии"
33."Общество парламентариев Грузии"
34."Гражданская идея – гражданская инициатива за демократический евроатлантический выбор"
35."Общественный мониторинг публичных ведомств и муниципальная активность"
36."Фонд развития Грузии – Кадаги"
37."Грузия – демократия и гражданское общество"
38."Институт свободы"
39."Общество образования избирателей"
40."Молодежь для молодежи и будущего"
41."Превенция для прогресса"
42."Организация вынужденных переселенцев и социально незащищенных "Танадгома"
43."Международная сеть гражданского развития"
44."Центр мониторинга публичных закупок"
45."Международный центр гражданской культуры"
46."Центр развития и демократии"
47."Институт исследования демократии"
48."Общественный защитник"
49."Ассоциация независимых журналистов – свободная пресса"
50."Новое слово"
51."Гражданское единство"
52."Институт тренингов и развития Грузии"
53."Ассоциация защиты прав молодежи"
54."Ассоциация правозащитников"
55."Европейское изменение"
56."Нео ТВ"
57."Институт Евразии анализа конфликтов и управления"
58."Единый молодежный союз Грузии".
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Основная борьба на парламентских выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.