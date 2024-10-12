https://sputnik-georgia.ru/20241012/takim-radostnym-ya-svoy-narod-esche-na-videl--tsetskhladze-ob-ukaze-putina-po-bezvizu--290335308.html

"Таким радостным я свой народ еще на видел" — Цецхладзе об указе Путина по безвизу

"Таким радостным я свой народ еще на видел" — Цецхладзе об указе Путина по безвизу

Sputnik Грузия

Указ касается расширения безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе выразил благодарность российскому президенту в связи с новым указом о расширении безвизового режима для граждан Грузии и рассказал о подробностях достигнутого соглашения.Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Указ вступил в силу 10 октября.Цецхладзе, который отныне входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, поделился и реакцией грузинского общества на решение российского лидера. "За свою многолетнюю общественную деятельность могу сказать совершенно без преувеличения: свой народ таким радостным, как сегодня, я еще не видел. То, что наблюдается после опубликования Указа президента Владимира Владимировича Путина — поистине всенародный праздник. Праздник наших стран и удивительно прекрасных народов", - отметил Цецхладзе.Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>Глава грузинской диаспоры в РФ благодарит все общественные объединения, которые, по его словам, все эти годы вместе с Грузинской ФНКА России проходят сложный путь. "Особенно благодарю за неоценимый вклад Российско-Грузинский деловой совет при ТПП РФ и лично председателя Совета Юрия Балашова. Мы вместе создаем крепкий фундамент и достойную историю для будущих поколений", - пишет Цецхладзе. По его словам, после указа Путина к ним поступает много разных обращений с вопросами как из Грузии, так и от граждан Грузии, находящихся на территории Российской Федерации. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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