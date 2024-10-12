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https://sputnik-georgia.ru/20241012/takim-radostnym-ya-svoy-narod-esche-na-videl--tsetskhladze-ob-ukaze-putina-po-bezvizu--290335308.html
"Таким радостным я свой народ еще на видел" — Цецхладзе об указе Путина по безвизу
"Таким радостным я свой народ еще на видел" — Цецхладзе об указе Путина по безвизу
Sputnik Грузия
Указ касается расширения безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней 12.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-12T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе выразил благодарность российскому президенту в связи с новым указом о расширении безвизового режима для граждан Грузии и рассказал о подробностях достигнутого соглашения.Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Указ вступил в силу 10 октября.Цецхладзе, который отныне входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, поделился и реакцией грузинского общества на решение российского лидера. "За свою многолетнюю общественную деятельность могу сказать совершенно без преувеличения: свой народ таким радостным, как сегодня, я еще не видел. То, что наблюдается после опубликования Указа президента Владимира Владимировича Путина — поистине всенародный праздник. Праздник наших стран и удивительно прекрасных народов", - отметил Цецхладзе.Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии&gt;&gt;Глава грузинской диаспоры в РФ благодарит все общественные объединения, которые, по его словам, все эти годы вместе с Грузинской ФНКА России проходят сложный путь. "Особенно благодарю за неоценимый вклад Российско-Грузинский деловой совет при ТПП РФ и лично председателя Совета Юрия Балашова. Мы вместе создаем крепкий фундамент и достойную историю для будущих поколений", - пишет Цецхладзе. По его словам, после указа Путина к ним поступает много разных обращений с вопросами как из Грузии, так и от граждан Грузии, находящихся на территории Российской Федерации. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, россия, тбилиси, москва, абхазия, давид цецхладзе, владимир путин, мвд россии, грузино-российские отношения
грузия, новости, россия, тбилиси, москва, абхазия, давид цецхладзе, владимир путин, мвд россии, грузино-российские отношения

"Таким радостным я свой народ еще на видел" — Цецхладзе об указе Путина по безвизу

15:15 12.10.2024
© photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе
Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
© photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia
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Указ касается расширения безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе выразил благодарность российскому президенту в связи с новым указом о расширении безвизового режима для граждан Грузии и рассказал о подробностях достигнутого соглашения.
Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Указ вступил в силу 10 октября.

"Наконец-то наступил этот исторический важный и радостный день. Наш голос услышан, президент Владимир Путин подписал документ, который теперь дает возможность гражданам Грузии без виз приезжать на длительный срок в Россию, трудоустроиться и получать образование. От имени Грузинской общины России благодарю президента за такой подарок нашему народу", - сказал Давид Цецхладзе.

Цецхладзе, который отныне входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, поделился и реакцией грузинского общества на решение российского лидера.
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in RussiaПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in Russia
"За свою многолетнюю общественную деятельность могу сказать совершенно без преувеличения: свой народ таким радостным, как сегодня, я еще не видел. То, что наблюдается после опубликования Указа президента Владимира Владимировича Путина — поистине всенародный праздник. Праздник наших стран и удивительно прекрасных народов", - отметил Цецхладзе.
Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>
Глава грузинской диаспоры в РФ благодарит все общественные объединения, которые, по его словам, все эти годы вместе с Грузинской ФНКА России проходят сложный путь.
"Особенно благодарю за неоценимый вклад Российско-Грузинский деловой совет при ТПП РФ и лично председателя Совета Юрия Балашова. Мы вместе создаем крепкий фундамент и достойную историю для будущих поколений", - пишет Цецхладзе.
© Сourtesy of David TsetskhladzeГлава Грузинской диаспоры Грузии в России Давид Цецхладзе
Глава Грузинской диаспоры Грузии в России Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2024
Глава Грузинской диаспоры Грузии в России Давид Цецхладзе
© Сourtesy of David Tsetskhladze
По его словам, после указа Путина к ним поступает много разных обращений с вопросами как из Грузии, так и от граждан Грузии, находящихся на территории Российской Федерации.

"Окончательные разъяснения по порядку пребывания и подробную информацию, как принято, даст Управление по вопросам миграции МВД РФ (пока они еще не успели отреагировать на появление нового Указа). Просим проявить немного терпения, скоро всю информацию опубликуем", - пишет Давид Цецхладзе.

Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
В мае 2023 года Указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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