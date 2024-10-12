https://sputnik-georgia.ru/20241012/vybory-v-gruzii-budut-pokazatelnymi-nesmotrya-na-nastroy-oppozitsii--premer-290335941.html

Выборы в Грузии будут показательными, несмотря на настрой оппозиции – премьер

Выборы в Грузии будут показательными, несмотря на настрой оппозиции – премьер

Sputnik Грузия

Кобахидзе заявил, что рейтинг "Грузинской мечты" на данный момент составляет около 60% 12.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-12T14:04+0400

2024-10-12T14:04+0400

2024-10-12T16:18+0400

выборы

парламентские выборы в грузии 2024

"сила народа"

единое национальное движение

георгий гахария

мамука хазарадзе

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Выборы в парламент Грузии будут свободными и конкурентными и завершатся победой правящей силы "Грузинская мечта", однако оппозиция готовится к провокациям, заявил премьер-министр страны, глава избирательного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Проходной барьер для партий составляет 5%.По его словам, оппозиция знакома с рейтингами партий и готовится к провокациям."Все знают, что рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%, а коллективное "Национальное движение" обречено на тяжелейшее девятое поражение на выборах. На этом фоне в их партийных офисах не прекращаются разговоры об организации провокаций, что, по их расчетам, должно внести коррективы в ход выборов", - сказал Кобахидзе.Между тем премьер-министр Грузии отметил, что рейтинг оппозиции составляет не более 20 процентов."Общество не должно удивляться тому, что радикальная оппозиция, все "коллективное Нацдвижение", которое преодолеет барьер, в сумме получит около 20%. Это результат их бессилия, преступлений прошлого и их сегодняшнего облика", - сказал Кобахидзе.Он призвал полицию проявить максимальную бдительность перед выборами.Глава правительства Грузии отметил, что власти предпримут все усилия, чтобы сохранить спокойную обстановку в стране."Мы все видим, что предвыборная кампания прошла в спокойной обстановке, что еще более снижает шансы на успех ориентированного на радикализацию коллективного "Национального движения", - сказал Кобахидзе.Он также призвал оппозицию воздержаться от провокаций. "На любую провокацию государство даст строжайший ответ", - сказал Кобахидзе.Расклад сил перед выборамиПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , "сила народа", единое национальное движение, георгий гахария, мамука хазарадзе, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе