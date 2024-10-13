https://sputnik-georgia.ru/20241013/festival-gruzinskogo-vina-proshel-v-kakheti-290344460.html

Фестиваль грузинского вина прошел в Кахети

Фестиваль грузинского вина прошел в Кахети

Sputnik Грузия

Гости, пришедшие на фестиваль, имели возможность продегустировать спиртные напитки, произведенные в различных регионах Грузии 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T17:33+0400

2024-10-13T17:33+0400

2024-10-13T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Ежегодный винный фестиваль, который в этом году собрал 424 участника со всей Грузии, прошел в Гурджаани (регион Кахети) при поддержке Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент", сообщили в пресс-службе центра. Мероприятие прошло в парке Ахтала уже в восьмой раз, в нем приняли участие более 30 тысяч человек. Фестиваль посетили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Цель винного фестиваля – способствовать развитию уникального и натурального продукта – вина, изготовленного в глиняном квеври, как памятника нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и бутылочного вина, как высококачественного рыночного продукта, популяризировать вина по их месту происхождения. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии принял активное участие в реализации фестиваля. В рамках мероприятия на празднике был организован уголок "Сакпатента", где был представлен выставочный стенд с соответствующим баннерами и материалами. На мероприятии было создано специально для фестиваля кулинарное пространство, где наряду с различными видами вин, чачи и других напитков были представлены аутентичные блюда, приготовленные на месте приглашенными на фестиваль поварами. Гости, пришедшие на фестиваль, имели возможность продегустировать спиртные напитки, произведенные в Грузии, а также принять участие в отжиме винограда, спортивных соревнованиях и других развлекательных мероприятиях. В парке Ахтала представлено шоу сомелье. Были представлены марки вина, завоевавшие золотые медали IWSC – International Wine & Spirit Competition, состоялась выставка-продажа местных фруктов и овощей, кахетинских сладостей и изделий ручной работы. Грузинские вина урожая 2024 года будут особенными – глава Агентства вина >>С 2022 года фестиваль в Гурджаани является официальным партнером IWSC. В этом году уже собрано более 300 тысяч тонн урожая винограда. Если в предыдущие годы экспорт вина составлял около 65 миллионов долларов, то в прошлом году он составил 260 миллионов долларов, а к 2028 году, по прогнозам правительства Грузии, составит 500 миллионов долларов. Грузинское вино Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира. Объем экспорта и доходы от продаж грузинского вина выросли на 26 и 24% соответственно. Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, США, Германию, Великобританию, Канаду и Турцию. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.\Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, леван давиташвили, кахети, грузинское вино, вино и виноделие грузии