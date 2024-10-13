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Грузинские вина урожая 2024 года будут особенными – глава Агентства вина

Грузинские вина урожая 2024 года будут особенными – глава Агентства вина

Sputnik Грузия

Технологические процессы изготовления грузинского вина находятся на очень высоком уровне, заявил глава Агентства 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинские вина урожая 2024 года будут особенными, благодаря высокому качеству собранного винограда, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла в эфире Первого канала. Сбор урожая винограда, который начинается в Грузии осенью с региона Кахети и продолжается на родине знаменитой хванчкары – Раче, а затем в Лечхуми, практически подошел к концу. Винные заводы переработали 300 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем. Виноград сдали около 20 тысяч фермеров, заработав при этом до 450 миллионов лари. По словам Мехузла, технологические процессы изготовления грузинского вина находятся на очень высоком уровне и ничем не уступают ни одной ведущей стране. Кроме того, по его словам, помощь, которую государство оказывает сфере виноградарства и виноделия, очень разнообразна, и это дает свой результат. В частности, Мехузла отметил, что с 2010 по 2020 годы посажено самое большое число виноградников – 18 гектаров. "Следовательно, того кризиса, который существовал в конце ХХ века, когда грузинские виноградники сокращались, больше нет. Сейчас площадь виноградников превысила 48 тысяч гектаров. Мы должны заботиться о разнообразии наших сортов", – отметил он. Помощь виноградарям Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в 2024 году. По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда >>Кроме того, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за 1 кг. А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. Также, по решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Каким будет 2024 год для экспортеров грузинского вина – исследование >>Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари. Грузинское вино Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира. Объем экспорта и доходы от продаж грузинского вина выросли на 26 и 24% соответственно. Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, США, Германию, Великобританию, Канаду и Турцию. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии