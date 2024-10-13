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Главный тренер сборной Грузии по футболу рассказал о подготовке к матчу с Албанией
Главный тренер сборной Грузии по футболу рассказал о подготовке к матчу с Албанией
Sputnik Грузия
Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль уже определился с изменениями в привычной тактике игры команды. Сборная Грузии 14 октября проведет матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Встречу третьего тура в Познани 11 октября против Украины сборная Грузии проиграла 0:1. В этой встрече одну из восьми желтых карточек получил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили и из-за это пропустит встречу с Албанией. По его словам, грузинские футболисты плохо начали игру с Украиной, что и стало одной из причин неудачи. "Будем надеяться, что во встрече с Албанией ситуация улучшится", – сказал тренер. Что касается нападающего Сабы Лобжанидзе, то причина его невызова в национальную команду не только в утомительной поездке из США, но и в том, что футболисту сложно адаптироваться к системе тренера. Как отметил главный тренер грузин, сборная Грузии по прежнему та команда, которая успешно выступила на Евро-2024. "Необходимо сохранить наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – подчеркнул Саньоль. Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина >>Что касается состояния здоровья одного из лидеров команды, полузащитника Отара Китеишвили, который доигрывал встречу с Украиной с болью в ноге, то, по словам тренера, игрок готов в матчу с Албанией. После трех туров, несмотря на проигрыш Украине, Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками, далее идет команда Чехии, у которой также шесть очков, у Албании и Украины по три очка. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, албания, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, албания, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Главный тренер сборной Грузии по футболу рассказал о подготовке к матчу с Албанией
18:13 13.10.2024 (обновлено: 19:02 13.10.2024)
Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль уже определился с изменениями в привычной тактике игры команды.
Сборная Грузии 14 октября проведет матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Встречу третьего тура в Познани 11 октября против Украины сборная Грузии проиграла 0:1. В этой встрече одну из восьми желтых карточек получил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили и из-за это пропустит встречу с Албанией.
"Кого я поставлю на место Кочорашвили и изменю ли свою тактику? Это я уже решил, но вы увидите это завтра. Мы могли выиграть матч с Украиной, и тактические изменения для меня на данном этапе не важны. Главное – лучше начать матч и выполнить задания", – заявил Саньоль на пресс-конференции на базе команды в Сагурамо.
По его словам, грузинские футболисты плохо начали игру с Украиной, что и стало одной из причин неудачи.
"Будем надеяться, что во встрече с Албанией ситуация улучшится", – сказал тренер.
Что касается нападающего Сабы Лобжанидзе, то причина его невызова в национальную команду не только в утомительной поездке из США, но и в том, что футболисту сложно адаптироваться к системе тренера.
"У нас были проблемы на левом фланге против Украины, то же самое было и в определенный период матча с Чехией. Я думаю, что в этом виноват не только Лочошвили, он хорошо участвовал в нападениях", – сказал Саньоль.
Как отметил главный тренер грузин, сборная Грузии по прежнему та команда, которая успешно выступила на Евро-2024.
"Необходимо сохранить наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – подчеркнул Саньоль.
Что касается состояния здоровья одного из лидеров команды, полузащитника Отара Китеишвили, который доигрывал встречу с Украиной с болью в ноге, то, по словам тренера, игрок готов в матчу с Албанией.
После трех туров, несмотря на проигрыш Украине, Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками, далее идет команда Чехии, у которой также шесть очков, у Албании и Украины по три очка.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
14 октября, Грузия – Албания
16 ноября, Грузия – Украина
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.