https://sputnik-georgia.ru/20241013/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-rasskazal-o-podgotovke-k-matchu-s-albaniey-290344872.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу рассказал о подготовке к матчу с Албанией

Главный тренер сборной Грузии по футболу рассказал о подготовке к матчу с Албанией

Sputnik Грузия

Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T18:13+0400

2024-10-13T18:13+0400

2024-10-13T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль уже определился с изменениями в привычной тактике игры команды. Сборная Грузии 14 октября проведет матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Встречу третьего тура в Познани 11 октября против Украины сборная Грузии проиграла 0:1. В этой встрече одну из восьми желтых карточек получил полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили и из-за это пропустит встречу с Албанией. По его словам, грузинские футболисты плохо начали игру с Украиной, что и стало одной из причин неудачи. "Будем надеяться, что во встрече с Албанией ситуация улучшится", – сказал тренер. Что касается нападающего Сабы Лобжанидзе, то причина его невызова в национальную команду не только в утомительной поездке из США, но и в том, что футболисту сложно адаптироваться к системе тренера. Как отметил главный тренер грузин, сборная Грузии по прежнему та команда, которая успешно выступила на Евро-2024. "Необходимо сохранить наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – подчеркнул Саньоль. Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина >>Что касается состояния здоровья одного из лидеров команды, полузащитника Отара Китеишвили, который доигрывал встречу с Украиной с болью в ноге, то, по словам тренера, игрок готов в матчу с Албанией. После трех туров, несмотря на проигрыш Украине, Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками, далее идет команда Чехии, у которой также шесть очков, у Албании и Украины по три очка. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, албания, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа