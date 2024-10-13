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Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать... 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T14:44+0400
2024-10-13T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи в связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Албании 14 октября, в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города. Сборная Грузии 14 октября проведет матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Встречу третьего тура в Познани 11 октября против Украины сборная Грузии проиграла 0:1. Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу. До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397. Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина >>Кроме того, в связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта с 12:00 13 октября до 14:00 15 октября. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава. Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы. После трех туров, несмотря на проигрыш Украине, Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками, далее идет команда Чехии, у которой также шесть очков, у Албании и Украины по три очка. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: 14 октября, Грузия – Албания 16 ноября, Грузия – Украина 19 ноября, Чехия – Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, спорт, албания, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
грузия, новости, общество, спорт, албания, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Метро и автобусы будут работать в Тбилиси до поздней ночи из-за матча Грузия-Албания
14:44 13.10.2024 (обновлено: 15:36 13.10.2024)
Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Метро и часть муниципальных автобусов в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи в связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Албании 14 октября, в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Сборная Грузии 14 октября проведет матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Встречу третьего тура в Познани 11 октября против Украины сборная Грузии проиграла 0:1.
Мэрия Тбилиси и Федерация футбола Грузии по традиции установят для грузинских болельщиков на площади Республики большой экран, на котором будут транслировать встречу.
До двух часов ночи будут курсировать автобусы №301, 306, 308, 310, 311, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 364, 388, 391 и 397.
Кроме того, в связи с матчем вводятся ограничения на передвижение транспорта с 12:00 13 октября до 14:00 15 октября. Ограничение будет действовать на участке дороги от пересечения проспекта Руставели и площади Республики до пересечения площади Республики и улицы Мераба Костава.
Автомобили, движущиеся с проспекта Руставели в сторону улицы Костава, смогут двигаться только в направлении улиц Михаила Джавахишвили и Мераба Костава.
Автомобили, движущиеся с улицы Джавахишвили, будут двигаться в сторону Тбилисского государственного концертного зала (Филармония), а с улицы Костава – в сторону проспекта Руставели и площади Свободы.
После трех туров, несмотря на проигрыш Украине, Грузия занимает первое место в группе B1 с шестью очками, далее идет команда Чехии, у которой также шесть очков, у Албании и Украины по три очка.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
14 октября, Грузия – Албания
16 ноября, Грузия – Украина
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.