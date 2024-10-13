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https://sputnik-georgia.ru/20241013/na-skolko-vyrastet-ekonomika-gruzii-v-2024-godu-prognoz-eksperta-290330309.html
На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта
На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта
Sputnik Грузия
Прогноз роста экономики основан на таких макроэкономических факторах и параметрах, как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта, заявил эксперт 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T09:01+0400
2024-10-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экономика Грузии вырастет минимум на 8,5% в 2024 году, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международн ые финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. е прогноз повысили до 6%. Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международные финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. "В целом, когда предполагаемый прогноз на начало года пересматривается, особенно в сторону роста, это, конечно, хорошо. Это свидетельствует о том, что экономика развивается даже более динамично, чем сулил первоначальный прогноз. Сегодня годовой показатель составляет уже 6,5%, что примерно на 2% выше, чем в начале года", – отметил эксперт. Кроме того, Цуцкиридзе полагает, что прогноз в конце года может быть даже немного выше, несмотря на парламентские выборы 26 октября, которые могут оказать определенное влияние на экономический рост. Грузия заняла третье место в мире в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса &gt;&gt;Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%. Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году. В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года – 10%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)

На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта

09:01 13.10.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси осенью. Памятник Бараташвили
Вид на город Тбилиси осенью. Памятник Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Прогноз роста экономики основан на таких макроэкономических факторах и параметрах, как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экономика Грузии вырастет минимум на 8,5% в 2024 году, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
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Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международн ые финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. е прогноз повысили до 6%.

"Я ожидаю, что в конце года рост будет выше, темпы экономического роста составят не менее 8,5%. Это моя оценка. Естественно, это основано на тех макроэкономических факторах и параметрах, которые мы имеем в экономике, таких как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта и т.д.", – заявил Цуцкиридзе.

Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международные финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста.
"В целом, когда предполагаемый прогноз на начало года пересматривается, особенно в сторону роста, это, конечно, хорошо. Это свидетельствует о том, что экономика развивается даже более динамично, чем сулил первоначальный прогноз. Сегодня годовой показатель составляет уже 6,5%, что примерно на 2% выше, чем в начале года", – отметил эксперт.
Кроме того, Цуцкиридзе полагает, что прогноз в конце года может быть даже немного выше, несмотря на парламентские выборы 26 октября, которые могут оказать определенное влияние на экономический рост.
Грузия заняла третье место в мире в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса >>
Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%.
Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.
В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года – 10%.
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