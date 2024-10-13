https://sputnik-georgia.ru/20241013/na-skolko-vyrastet-ekonomika-gruzii-v-2024-godu-prognoz-eksperta-290330309.html
На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта
На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта
Sputnik Грузия
Прогноз роста экономики основан на таких макроэкономических факторах и параметрах, как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта, заявил эксперт 13.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-13T09:01+0400
2024-10-13T09:01+0400
2024-10-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экономика Грузии вырастет минимум на 8,5% в 2024 году, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международн ые финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. е прогноз повысили до 6%. Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международные финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. "В целом, когда предполагаемый прогноз на начало года пересматривается, особенно в сторону роста, это, конечно, хорошо. Это свидетельствует о том, что экономика развивается даже более динамично, чем сулил первоначальный прогноз. Сегодня годовой показатель составляет уже 6,5%, что примерно на 2% выше, чем в начале года", – отметил эксперт. Кроме того, Цуцкиридзе полагает, что прогноз в конце года может быть даже немного выше, несмотря на парламентские выборы 26 октября, которые могут оказать определенное влияние на экономический рост. Грузия заняла третье место в мире в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса >>Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%. Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году. В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года – 10%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
На сколько вырастет экономика Грузии в 2024 году? Прогноз эксперта
Прогноз роста экономики основан на таких макроэкономических факторах и параметрах, как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экономика Грузии вырастет минимум на 8,5% в 2024 году, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международн ые финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста. е прогноз повысили до 6%.
"Я ожидаю, что в конце года рост будет выше, темпы экономического роста составят не менее 8,5%. Это моя оценка. Естественно, это основано на тех макроэкономических факторах и параметрах, которые мы имеем в экономике, таких как платежный баланс, дефицит бюджета, показатель экспорта и т.д.", – заявил Цуцкиридзе.
Цуцкиридзе положительно оценил тот факт, что и международные финансовые институты, и правительство страны пересмотрели первоначальный прогноз экономического роста страны в сторону роста.
"В целом, когда предполагаемый прогноз на начало года пересматривается, особенно в сторону роста, это, конечно, хорошо. Это свидетельствует о том, что экономика развивается даже более динамично, чем сулил первоначальный прогноз. Сегодня годовой показатель составляет уже 6,5%, что примерно на 2% выше, чем в начале года", – отметил эксперт.
Кроме того, Цуцкиридзе полагает, что прогноз в конце года может быть даже немного выше, несмотря на парламентские выборы 26 октября, которые могут оказать определенное влияние на экономический рост.
Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%.
Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.
В последние годы ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года – 10%.