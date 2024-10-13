https://sputnik-georgia.ru/20241013/skolko-pensionerov-v-gruzii--poslednie-dannye-290337880.html

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

Пенсия по возрасту в стране полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет 13.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-13T22:05+0400

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пенсия

пенсионер

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пенсию по возрасту в Грузии получают более 859 тысяч пенсионеров, из них 250,3 тысячи мужчин и 608,9 тысячи женщин, следует из данных Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 октября 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По сравнению с данными на 1 января число пенсионеров выросло на 19,1 тысячи человек. При этом число пенсионеров мужчин выросло на 7,6 тысячи, а число женщин пенсионеров – на 11,5 тысячи. Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,3 тысячи, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,5 тысячи женщин. Больше всего долгожителей живет в Тбилиси и Имерети. Почти четверть пенсионеров проживает в Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, а на третьем – Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми и Земо Сванети. В Грузии в 2025 году вырастут пенсии>>Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пенсия, пенсионер, старики в грузии, или жизнь после пенсии, грузия, новости, общество, гурия, имерети, тбилиси, минздрав