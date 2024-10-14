https://sputnik-georgia.ru/20241014/k-vyboram-oppozitsiya-v-gruzii-gotovitsya-k-provokatsiyam---deputat-290349268.html

К выборам оппозиция в Грузии готовится к провокациям – депутат

К выборам оппозиция в Грузии готовится к провокациям – депутат

Sputnik Грузия

Государство никогда не позволит им хоть малейшим образом реализовать эти коварные планы, отметил политик 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T11:02+0400

2024-10-14T11:02+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

европейская грузия

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оппозиция готовится к провокациям к предстоящим в Грузии парламентским выборам, однако власти сделают все возможное, чтобы не допустить реализации их планов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Очевидно, что оппозиция мечтает организовать какие-то провокации, и они готовы пойти на все ради этих провокаций. Они не только мечтают, но и даже конкретно строят какие-то коварные планы", – сказал журналистам Ионатамишвили. Однако государство, по словам депутата, никогда не позволит им хоть малейшим образом реализовать эти коварные планы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее призвал население страны быть бдительным и не допускать провокаций к предстоящим в стране парламентским выборам, к которым готовится "коллективное "Нацдвижение". Коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября>>Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , европейская грузия, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, тбилиси, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия