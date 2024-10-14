https://sputnik-georgia.ru/20241014/nastroy-na-pobedu--prevyu-k-matchu-gruziya-albaniya-v-lige-natsiy-uefa-290348180.html
Настрой на победу – превью к матчу Грузия-Албания в Лиге наций УЕФА
Настрой на победу – превью к матчу Грузия-Албания в Лиге наций УЕФА
Sputnik Грузия
Сборная Грузии сыграет 14 октября в 20:00 (тбс) против сборной Албании в рамках 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T13:13+0400
2024-10-14T13:13+0400
2024-10-14T13:13+0400
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сборная грузии по футболу
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На стадионе им. Михаила Месхи при поддержке родных трибун грузинским футболистам предстоит исправлять обидное поражение украинцам (0:1). Команда настроена на победу. В целом ничего критичного после прошедшего матча со сборной Украины не произошло, Грузия играла на равных, создавала моменты, но в футболе такое бывает, что именно в этот день не повезло. Из потерь стоит отметить полузащитника Георгия Кочорашвили, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Именно Кочорашвили стал главным героем первой встречи между Албанией и Грузией (0:1), забив шедевральный гол и принеся своей команде минимальную победу. Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина >>Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию в Сагурамо и рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу с Албанией в Лиге наций. "Мы плохо начали игру с Украиной, и это стало одной из причин неудачи. Надеюсь, ситуация с Албанией улучшится. С Украиной у нас были некоторые проблемы на левом фланге, так было и во время встречи с Чехией. Думаю, это не только вина Лочошвили, но и всей команды. Из положительных моментов: Китеишвили здоров и готов к завтрашнему противостоянию. Кого я поставлю вместо Кочорашвили и изменю ли тактику? Я уже решил это, но вы увидите это завтра. Главное – лучше начать матч и выполнить поставленные задачи. Необходимо поддерживать наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – сказал Саньоль. Сборная Албании имеет в своем активе 3 набранных балла. Албанцы победили украинцев (2:1) и потерпели два поражения от Грузии(0:1) и Чехии(0:2). Команда играет вторым номером, стараясь искать удачу в контратаках. Неуступчивость и борьба – два слова, которые лучше всего охарактеризовывают сборную Албании. Нас ожидает интересное противостояние. У грузинских футболистов есть все для победы, главное – реализовывать свои моменты и грамотно распределять эмоции на весь матч.
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спорт, грузия, новости, албания, украина, чехия, георгий кочорашвили, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, албания, украина, чехия, георгий кочорашвили, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Настрой на победу – превью к матчу Грузия-Албания в Лиге наций УЕФА
Сборная Грузии сыграет 14 октября в 20:00 (тбс) против сборной Албании в рамках 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА
На стадионе им. Михаила Месхи при поддержке родных трибун грузинским футболистам предстоит исправлять обидное поражение украинцам (0:1).
Команда настроена на победу. В целом ничего критичного после прошедшего матча со сборной Украины не произошло, Грузия играла на равных, создавала моменты, но в футболе такое бывает, что именно в этот день не повезло.
Из потерь стоит отметить полузащитника Георгия Кочорашвили, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
Именно Кочорашвили стал главным героем первой встречи между Албанией и Грузией (0:1), забив шедевральный гол и принеся своей команде минимальную победу.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию в Сагурамо и рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу с Албанией в Лиге наций.
"Мы плохо начали игру с Украиной, и это стало одной из причин неудачи. Надеюсь, ситуация с Албанией улучшится. С Украиной у нас были некоторые проблемы на левом фланге, так было и во время встречи с Чехией. Думаю, это не только вина Лочошвили, но и всей команды. Из положительных моментов: Китеишвили здоров и готов к завтрашнему противостоянию. Кого я поставлю вместо Кочорашвили и изменю ли тактику? Я уже решил это, но вы увидите это завтра. Главное – лучше начать матч и выполнить поставленные задачи. Необходимо поддерживать наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – сказал Саньоль.
Сборная Албании имеет в своем активе 3 набранных балла. Албанцы победили украинцев (2:1) и потерпели два поражения от Грузии(0:1) и Чехии(0:2).
Команда играет вторым номером, стараясь искать удачу в контратаках. Неуступчивость и борьба – два слова, которые лучше всего охарактеризовывают сборную Албании.
Нас ожидает интересное противостояние. У грузинских футболистов есть все для победы, главное – реализовывать свои моменты и грамотно распределять эмоции на весь матч.