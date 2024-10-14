https://sputnik-georgia.ru/20241014/nastroy-na-pobedu--prevyu-k-matchu-gruziya-albaniya-v-lige-natsiy-uefa-290348180.html

Настрой на победу – превью к матчу Грузия-Албания в Лиге наций УЕФА

Настрой на победу – превью к матчу Грузия-Албания в Лиге наций УЕФА

Sputnik Грузия

Сборная Грузии сыграет 14 октября в 20:00 (тбс) против сборной Албании в рамках 4 тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 14.10.2024, Sputnik Грузия

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На стадионе им. Михаила Месхи при поддержке родных трибун грузинским футболистам предстоит исправлять обидное поражение украинцам (0:1). Команда настроена на победу. В целом ничего критичного после прошедшего матча со сборной Украины не произошло, Грузия играла на равных, создавала моменты, но в футболе такое бывает, что именно в этот день не повезло. Из потерь стоит отметить полузащитника Георгия Кочорашвили, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек. Именно Кочорашвили стал главным героем первой встречи между Албанией и Грузией (0:1), забив шедевральный гол и принеся своей команде минимальную победу. Первое поражение: обзор матча Грузия-Украина >>Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел пресс-конференцию в Сагурамо и рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу с Албанией в Лиге наций. "Мы плохо начали игру с Украиной, и это стало одной из причин неудачи. Надеюсь, ситуация с Албанией улучшится. С Украиной у нас были некоторые проблемы на левом фланге, так было и во время встречи с Чехией. Думаю, это не только вина Лочошвили, но и всей команды. Из положительных моментов: Китеишвили здоров и готов к завтрашнему противостоянию. Кого я поставлю вместо Кочорашвили и изменю ли тактику? Я уже решил это, но вы увидите это завтра. Главное – лучше начать матч и выполнить поставленные задачи. Необходимо поддерживать наши ценности, дисциплину и продолжать двигаться вперед", – сказал Саньоль. Сборная Албании имеет в своем активе 3 набранных балла. Албанцы победили украинцев (2:1) и потерпели два поражения от Грузии(0:1) и Чехии(0:2). Команда играет вторым номером, стараясь искать удачу в контратаках. Неуступчивость и борьба – два слова, которые лучше всего охарактеризовывают сборную Албании. Нас ожидает интересное противостояние. У грузинских футболистов есть все для победы, главное – реализовывать свои моменты и грамотно распределять эмоции на весь матч.

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