Российской пшенице есть альтернатива – глава Ассоциации производителей зерна Грузии
© photo: Sputnik / Ilya NaimushinПшеница на поле АО "Солгон" в окрестностях села Солгон Красноярского края
© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
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Российская Федерация на протяжении многих лет остается главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия может очень быстро переключиться на альтернативные рынки пшеницы, если возникнет какая-нибудь проблема в поставках зерна из России, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в эфире медиаплатформы BMG.
Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.
"Если произойдет так, что поставки прекратятся, у нас есть альтернативные рынки. Это Казахстан, Украина, страны Евросоюза, в частности, Румыния, Венгрия, Болгария. Мы можем очень быстро заменить рынок, потому что рынки открыты", – сказал Силагава.
По словам Силагава, 97% импорта пшеницы в Грузию поступает из России, что объясняется коротким периодом перевозки грузов и дешевизной транспортных расходов по сравнению с другими рынками.
"Однако, как только возникает такая ситуация, что создаются какие-то предпосылки, что пшеница не может поступать из России, мы резко переключаемся на морские и железнодорожные альтернативы", – заявил Силагава.
Эксперт отметил, что для беспрепятственной поставки и переработки зерна важна работа мельниц в Грузии.
"Их работа безальтернативна, чтобы в какой-то степени мы были спокойны по отношению к пшенице, муке и хлебу", – отметил он.
Кризис мукомолов
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
© Официальный сайт президента КазахстанаПшеница
Пшеница
© Официальный сайт президента Казахстана
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Поддержка отрасли
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей.
Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года.
Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм.
Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
Пшеница, архивное фото
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv/
Как ранее заявил Силагава, если в любой момент механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых будет отменен в России, то необходимости в балансирующем налоге в Грузии не будет.
Кроме того, по информации Силагава, в текущем году рекордный урожай пшеницы, так как было меньше вызовов, и урожай лучше и по качеству, и по количеству.
По прогнозу экспертов, урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 200 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом.