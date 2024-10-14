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Российской пшенице есть альтернатива – глава Ассоциации производителей зерна Грузии

Российской пшенице есть альтернатива – глава Ассоциации производителей зерна Грузии

Sputnik Грузия

Российская Федерация на протяжении многих лет остается главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T19:17+0400

2024-10-14T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия может очень быстро переключиться на альтернативные рынки пшеницы, если возникнет какая-нибудь проблема в поставках зерна из России, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной. По словам Силагава, 97% импорта пшеницы в Грузию поступает из России, что объясняется коротким периодом перевозки грузов и дешевизной транспортных расходов по сравнению с другими рынками. Эксперт отметил, что для беспрепятственной поставки и переработки зерна важна работа мельниц в Грузии. "Их работа безальтернативна, чтобы в какой-то степени мы были спокойны по отношению к пшенице, муке и хлебу", – отметил он. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?>>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поддержка отрасли В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Как ранее заявил Силагава, если в любой момент механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых будет отменен в России, то необходимости в балансирующем налоге в Грузии не будет. Кроме того, по информации Силагава, в текущем году рекордный урожай пшеницы, так как было меньше вызовов, и урожай лучше и по качеству, и по количеству. По прогнозу экспертов, урожай пшеницы в Грузии в 2024 году может составить до 200 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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зерно, казахстан, украина, сша, новости, грузия, экономика, леван силагава, россия