https://sputnik-georgia.ru/20241014/v-gruzii-prozoshlo-zemletryasenie-290348914.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T10:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Землетрясение произошло в Грузии на рассвете, в 04:53 по тбилисскому времени – сила толчков составила 3,9 балла, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился недалеко от города Тианети, вблизи села Биндаурта (регион Мцхета-Мтианети).О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, тианети, мцхета-мтианети, землетрясение