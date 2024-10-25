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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Sputnik Грузия
О пострадавших и разрушениях не сообщается 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Землетрясение произошло в Грузии в 18:13 по тбилисскому времени – магнитуда составила 3,5, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров недалеко от города Дманиси, в 57 километрах от Тбилиси.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, тианети, мцхета-мтианети, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
19:11 25.10.2024 (обновлено: 20:42 25.10.2024)
О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Землетрясение произошло в Грузии в 18:13 по тбилисскому времени – магнитуда составила 3,5, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 километров недалеко от города Дманиси, в 57 километрах от Тбилиси.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.