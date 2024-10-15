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Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды

Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды

Sputnik Грузия

Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 15 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 64 международные организации, что уже побило показатели всех парламентских выборов, проводимых с 2008 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: По данным на 15 октября, зарегистрированы следующие международные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика. Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. * Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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