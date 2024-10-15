Число международных наблюдателей на выборах в парламент Грузии бьет рекорды
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 15 октября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 64 международные организации, что уже побило показатели всех парламентских выборов, проводимых с 2008 года.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября.
В 2020 году за ходом парламентских выборов наблюдали 48 международных организаций, в 2016 – 55, в 2012 – 61, в 2008 – 62 (данных 2004 года на сайте ЦИК нет).
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
По данным на 15 октября, зарегистрированы следующие международные организации:
Международный республиканский институт (IRI)*
Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI)*
"Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"*
"Новая синергия африканской солидарности" (SNAS AFRICA)
Международный фонд избирательных систем (IFES)
Центральная избирательная комиссия Армении
Комиссия США по содействию выборам
Избирательная комиссия Фиджи
Посольство США в Грузии
Центральная избирательная комиссия Молдовы
Центральная избирательная комиссия Латвии
Центральная избирательная комиссия Венгрии
Высший избирательный совет Турецкой Республики
Центральная избирательная комиссия Черногории
Центральная избирательная комиссия Литвы
Центральная избирательная комиссия Украины
Избирательная комиссия Уганды
Парламентская ассамблея ОБСЕ
Избирательная комиссия Мальдив
Международный центр парламентских исследований
Государственная избирательная комиссия Эстонии
Национальный избирательный институт Мексики
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
Национальная избирательная комиссия Сан-Томе и Принсипи
Центральная избирательная комиссия Азербайджана
Центральная избирательная комиссия Казахстана
"Международная прозрачность"*
Центральная избирательная комиссия Албании
Департамент выборов, референдума и политических партий МВД Словакии
Ассоциация европейского диалога и демократии
Избирательная комиссия Филиппин
Избирательная комиссия Сербии
Хельсинская гражданская ассамблея – Ванадзор
Посольство Нидерландов в Грузии
Генеральная избирательная комиссия Монголии
Посольство Великобритании в Грузии
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества
Международное общество прав человека
Посольство Дании в Грузии
Независимая избирательная комиссия Иордании
Посольство Латвии в Грузии
Фонд Фридриха Наумана за свободу
Институт развития избирательных систем Албании
Посольство Литвы в Грузии
Избирательная комиссия Таиланда
Избирательная комиссия Южной Африки
Государственная избирательная комиссия Северной Македонии
Посольство Швейцарии в Грузии
Посольство Чехии в Грузии
Посольство Норвегии в Грузии
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)
Международное партнерство по правам человека*
Норвежский Хельсинкский комитет
Посольство Венгрии в Грузии
Посольство Казахстана в Грузии
Союз информированных граждан
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
Европейская платформа за демократические выборы*
Посольство Эстонии в Грузии
Члены Европарламента и парламента Венгрии
Международный центр демократии
Парламентская ассамблея НАТО
UDRUZENJE ALTERFACT (Ассоциация "Альтерфакт")
Посольство Японии в Грузии
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации.
Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
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