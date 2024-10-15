https://sputnik-georgia.ru/20241015/kto-iz-gruzinskikh-futbolistov-popal-v-top-100-luchshikh-igrokov--290364778.html

Кто из грузинских футболистов попал в топ-100 лучших игроков?

Кто из грузинских футболистов попал в топ-100 лучших игроков?

Sputnik Грузия

Список возглавляет нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T13:11+0400

2024-10-15T13:11+0400

2024-10-15T13:39+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

георгий мамардашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Британский журнал Fourourtwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов мира, в который вошли два ведущих игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. В рейтинге Мамардашвили занял 83 место, а Кварацхелия – 30. Возглавляет список нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Как отметили авторы рейтинга, потенциал Мамардашвили подтвердился его переходом в "Ливерпуль". Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу>>Что касается Кварацхелия, то издание отмечает, что после чемпионства "Наполи" ценность игрока снизилась, хотя Хвича "показал миру, кто он есть" на чемпионате Европы летом 2024 года в Германии. Рыночная стоимость Кварацхелия, согласно Transfermarkt, 80 млн евро, а Мамардашвили – 45 млн. Последний возглавляет список самых дорогих вратарей мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили