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Кто из грузинских футболистов попал в топ-100 лучших игроков?
Кто из грузинских футболистов попал в топ-100 лучших игроков?
Sputnik Грузия
Список возглавляет нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T13:11+0400
2024-10-15T13:11+0400
2024-10-15T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Британский журнал Fourourtwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов мира, в который вошли два ведущих игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили. В рейтинге Мамардашвили занял 83 место, а Кварацхелия – 30. Возглавляет список нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Как отметили авторы рейтинга, потенциал Мамардашвили подтвердился его переходом в "Ливерпуль". Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу>>Что касается Кварацхелия, то издание отмечает, что после чемпионства "Наполи" ценность игрока снизилась, хотя Хвича "показал миру, кто он есть" на чемпионате Европы летом 2024 года в Германии. Рыночная стоимость Кварацхелия, согласно Transfermarkt, 80 млн евро, а Мамардашвили – 45 млн. Последний возглавляет список самых дорогих вратарей мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили
Кто из грузинских футболистов попал в топ-100 лучших игроков?
13:11 15.10.2024 (обновлено: 13:39 15.10.2024)
Список возглавляет нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Британский журнал Fourourtwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов мира, в который вошли два ведущих игрока сборной Грузии – вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия и вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили.
В рейтинге Мамардашвили занял 83 место, а Кварацхелия – 30.
Возглавляет список нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Как отметили авторы рейтинга, потенциал Мамардашвили подтвердился его переходом в "Ливерпуль".
Что касается Кварацхелия, то издание отмечает, что после чемпионства "Наполи" ценность игрока снизилась, хотя Хвича "показал миру, кто он есть" на чемпионате Европы летом 2024 года в Германии.
Рыночная стоимость Кварацхелия, согласно Transfermarkt, 80 млн евро, а Мамардашвили – 45 млн. Последний возглавляет список самых дорогих вратарей мира.