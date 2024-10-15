https://sputnik-georgia.ru/20241015/lozungi-partiy-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-2024-290371507.html
Лозунги партий на выборах в парламент Грузии 2024
Лозунги партий на выборах в парламент Грузии 2024
Sputnik Грузия
Главными конкурентами на парламентских выборах 26 октября в Грузии, согласно разным исследованиям общественного мнения, являются пять политических сил - три... 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T21:06+0400
2024-10-15T21:06+0400
2024-10-15T21:06+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
"сила народа"
единое национальное движение
лело для грузии
парламентские выборы в грузии 2024
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Главными конкурентами на парламентских выборах 26 октября в Грузии, согласно разным исследованиям общественного мнения, являются пять политических сил - три коалиции и одна партия. Первое место во всех рейтингах занимает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которая идет на выборы в коалиции с "Силой народа". Ее главный посыл заключается в том, что нынешние выборы - это своеобразный референдум, на котором предстоит выбирать между миром и войной. Война, по словам лидеров "Грузинской мечты", будет неизбежной, если к власти придет "радикальная оппозиция". Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" подразумеваются бывшая правящая партия, партии отколовшихся от нее политиков и ряд других партий.Почти все они объединились в три коалиции и наряду с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" стали главными конкурентами "Грузинской мечты" на выборах. Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>Эти объединения: "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане").Все главные конкуренты "Грузинской мечты" придерживаются либеральных взглядов. В выборах также участвует крупная коалиция консерваторов, в число которых входят ультраправые. Они объединены под партийным списком "Альянса патриотов Грузии", которая дважды в одиночку проходила в парламент.Согласно обнародованным рейтингам партий, эта коалиция не сможет преодолеть барьер в 5% и попасть в парламент. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", единое национальное движение, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", единое национальное движение, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
Главными конкурентами на парламентских выборах 26 октября в Грузии, согласно разным исследованиям общественного мнения, являются пять политических сил - три коалиции и одна партия.
Первое место во всех рейтингах занимает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которая идет на выборы в коалиции с "Силой народа". Ее главный посыл заключается в том, что нынешние выборы - это своеобразный референдум, на котором предстоит выбирать между миром и войной.
Война, по словам лидеров "Грузинской мечты", будет неизбежной, если к власти придет "радикальная оппозиция". Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" подразумеваются бывшая правящая партия, партии отколовшихся от нее политиков и ряд других партий.
Почти все они объединились в три коалиции и наряду с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" стали главными конкурентами "Грузинской мечты" на выборах.
Эти объединения: "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане").
Все главные конкуренты "Грузинской мечты" придерживаются либеральных взглядов.
В выборах также участвует крупная коалиция консерваторов, в число которых входят ультраправые. Они объединены под партийным списком "Альянса патриотов Грузии", которая дважды в одиночку проходила в парламент.
Согласно обнародованным рейтингам партий, эта коалиция не сможет преодолеть барьер в 5% и попасть в парламент.