https://sputnik-georgia.ru/20241015/lozungi-partiy-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-2024-290371507.html

Лозунги партий на выборах в парламент Грузии 2024

Лозунги партий на выборах в парламент Грузии 2024

Sputnik Грузия

Главными конкурентами на парламентских выборах 26 октября в Грузии, согласно разным исследованиям общественного мнения, являются пять политических сил - три... 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T21:06+0400

2024-10-15T21:06+0400

2024-10-15T21:06+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

единое национальное движение

лело для грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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Главными конкурентами на парламентских выборах 26 октября в Грузии, согласно разным исследованиям общественного мнения, являются пять политических сил - три коалиции и одна партия. Первое место во всех рейтингах занимает правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которая идет на выборы в коалиции с "Силой народа". Ее главный посыл заключается в том, что нынешние выборы - это своеобразный референдум, на котором предстоит выбирать между миром и войной. Война, по словам лидеров "Грузинской мечты", будет неизбежной, если к власти придет "радикальная оппозиция". Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" подразумеваются бывшая правящая партия, партии отколовшихся от нее политиков и ряд других партий.Почти все они объединились в три коалиции и наряду с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" стали главными конкурентами "Грузинской мечты" на выборах. Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>Эти объединения: "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане").Все главные конкуренты "Грузинской мечты" придерживаются либеральных взглядов. В выборах также участвует крупная коалиция консерваторов, в число которых входят ультраправые. Они объединены под партийным списком "Альянса патриотов Грузии", которая дважды в одиночку проходила в парламент.Согласно обнародованным рейтингам партий, эта коалиция не сможет преодолеть барьер в 5% и попасть в парламент. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", единое национальное движение, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика