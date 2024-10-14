Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная агитация. Предвыборные плакаты правящей партии Грузинская мечта
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Безусловными лидерами всех последних исследований общественного мнения в преддверии парламентских выборов в Грузии являются три коалиции.
Результаты предвыборных опросов в первой половине октября обнародовали три телеканала: лояльный к властям телеканал "Имеди" и две оппозиционные телекомпании "Формула" и "Мтавари архи", которые и заказали исследования.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года, назначены на 26 октября.
Выборы впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов, которые служат упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок, а также только по пропорциональной системе (по партийным спискам).
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Блоки в этих выборах участвовать не смогут, поэтому партии-лидеры оппозиционных коалиций переименовались и вписали в свои партийные списки партнеров по объединению.
Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" теперь называется "Единство – национальное движение", партия "Лело для Грузии" – "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы", а партия "Ахали" – "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелиа, Гирчи, Дроа".
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хоть и идет на выборы в коалиции с "Силой народа", которую создали ее бывшие депутаты, название она сохранила прежнее.
Рейтинги главных конкурентов
Опрос населения во всех случаях проводится путем прямого интервьюирования во второй половине сентября - начале октября.
Рейтинг ТВ "Формула"
Преодолеть барьер в 5% и пройти парламент Грузии смогут пять избирательных субъектов, говорится в исследовании, проведенном по заказу "Формулы" и обнародованном 5 октября.
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 33%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 19%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 13%.
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 12%;
"За Грузию" – 11%.
Опрос прошел 17-29 сентября и в нем приняли участия 1,2 тысячи человек с правом голоса.
Рейтинг ТВ "Имеди"
Следующим, 8 октября, было обнародовано исследование общественного мнения, проведенного по заказу телеканала "Имеди". В данном случае шансы пройти в парламент имеют только три избирательных субъекта:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 59,5%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 13,6%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 10,3%.
Опрос прошел 18-30 сентября. Опрошены были 1,7 тысячи избирателей.
Рейтинг ТВ "Мтавари архи"
Последний к этому времени опрос был проведен по заказу телекомпании "Мтавари архи", основанной ныне оппозиционным политиком, одним из лидеров партии "Ахали" Никой Гварамия. Исследование общественного мнения было обнародовано 11 октября.
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 36%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 18%;
"Единство - национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 14%;
"За Грузию" – 10%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8%.
С 29 сентября по 8 октября опрошен был 1 561 гражданин с правом голоса.
© SputnikКоалиции на выборах в парламент Грузии 2024
Коалиции на выборах в парламент Грузии 2024
© Sputnik
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