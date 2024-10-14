https://sputnik-georgia.ru/20241014/shansy-partiy-na-vyborakh-v-gruzii--svezhie-reytingi-290355959.html

Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги

Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Безусловными лидерами всех последних исследований общественного мнения в преддверии парламентских выборов в Грузии являются три... 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T21:10+0400

2024-10-14T21:10+0400

2024-10-14T21:10+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

единое национальное движение

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/09/290281928_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_15c7980ee0727fb671ccbce1b2427b47.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Безусловными лидерами всех последних исследований общественного мнения в преддверии парламентских выборов в Грузии являются три коалиции.Результаты предвыборных опросов в первой половине октября обнародовали три телеканала: лояльный к властям телеканал "Имеди" и две оппозиционные телекомпании "Формула" и "Мтавари архи", которые и заказали исследования.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов, которые служат упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок, а также только по пропорциональной системе (по партийным спискам).Блоки в этих выборах участвовать не смогут, поэтому партии-лидеры оппозиционных коалиций переименовались и вписали в свои партийные списки партнеров по объединению.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" теперь называется "Единство – национальное движение", партия "Лело для Грузии" – "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы", а партия "Ахали" – "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелиа, Гирчи, Дроа".Невидимое бурление страстей, или Таинственное затишье перед выборами в Грузии>>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хоть и идет на выборы в коалиции с "Силой народа", которую создали ее бывшие депутаты, название она сохранила прежнее. Рейтинги главных конкурентовОпрос населения во всех случаях проводится путем прямого интервьюирования во второй половине сентября - начале октября. Рейтинг ТВ "Формула"Преодолеть барьер в 5% и пройти парламент Грузии смогут пять избирательных субъектов, говорится в исследовании, проведенном по заказу "Формулы" и обнародованном 5 октября. Опрос прошел 17-29 сентября и в нем приняли участия 1,2 тысячи человек с правом голоса.Рейтинг ТВ "Имеди"Следующим, 8 октября, было обнародовано исследование общественного мнения, проведенного по заказу телеканала "Имеди". В данном случае шансы пройти в парламент имеют только три избирательных субъекта:Опрос прошел 18-30 сентября. Опрошены были 1,7 тысячи избирателей.Рейтинг ТВ "Мтавари архи"Последний к этому времени опрос был проведен по заказу телекомпании "Мтавари архи", основанной ныне оппозиционным политиком, одним из лидеров партии "Ахали" Никой Гварамия. Исследование общественного мнения было обнародовано 11 октября. С 29 сентября по 8 октября опрошен был 1 561 гражданин с правом голоса.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024