https://sputnik-georgia.ru/20241015/pochemu-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ne-udalos-obygrat-doma-albaniyu--otvet-sanolya-290362942.html

Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля

Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля

Sputnik Грузия

Следующую встречу сборная проведет в Батуми против Украины 16 ноября 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Футболисты сборной Грузии не смогли реализовать имеющиеся моменты, поэтому потерпели досадное поражение в матче с Албанией, рассказал главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси (0:1) и переместилась на второе место в группе B1. На первом месте команда Чехии – семь очков. По его словам, иногда после поражения хочется смотреть на все негативно, но нужно учесть и положительные аспекты. "Надеюсь, мы многому научимся с этого проигрыша. Но это был очень досадный проигрыш. Посмотрим, что будет дальше, впереди отборочный цикл на чемпионат мира", – сказал Саньоль. По его словам, в зависимости от ситуации и противника у сборной всегда должны быть другие тактические варианты. "Думаю, я выставил на поле лучший состав. Поэтому у нас в резерве осталось меньше игроков с атакующим потенциалом. Это не критика в их адрес. Другого подобного игрока на позиции Кочорашвили у нас нет, и нам придется смириться с этим – из-за этого мы будем использовать другую тактику и игроков", – сказал Саньоль. Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу>>Что касается выхода на поле нападающего Жоржа Микаутадзе, то, по словам главного тренера, форвард нуждается в поддержке, так как лишен игровой практики в "Лионе". Саньоль доверил Микаутадзе место в основном составе в обоих октябрьских матчах как с Украиной (1:0), так и с Албанией. В параллельном матче сборные Украины и Чехии сыграли вничью (1:1). Таким образом, ситуация в группе B1 следующая: Чехия – семь очков, Грузия – шесть очков, Албания – шесть, Украина – четыре. Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, албания, чехия, украина, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу