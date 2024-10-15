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Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля
Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля
Sputnik Грузия
Следующую встречу сборная проведет в Батуми против Украины 16 ноября 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Футболисты сборной Грузии не смогли реализовать имеющиеся моменты, поэтому потерпели досадное поражение в матче с Албанией, рассказал главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси (0:1) и переместилась на второе место в группе B1. На первом месте команда Чехии – семь очков. По его словам, иногда после поражения хочется смотреть на все негативно, но нужно учесть и положительные аспекты. "Надеюсь, мы многому научимся с этого проигрыша. Но это был очень досадный проигрыш. Посмотрим, что будет дальше, впереди отборочный цикл на чемпионат мира", – сказал Саньоль. По его словам, в зависимости от ситуации и противника у сборной всегда должны быть другие тактические варианты. "Думаю, я выставил на поле лучший состав. Поэтому у нас в резерве осталось меньше игроков с атакующим потенциалом. Это не критика в их адрес. Другого подобного игрока на позиции Кочорашвили у нас нет, и нам придется смириться с этим – из-за этого мы будем использовать другую тактику и игроков", – сказал Саньоль. Еще одна осечка – обзор матча сборных Грузии и Албании по футболу>>Что касается выхода на поле нападающего Жоржа Микаутадзе, то, по словам главного тренера, форвард нуждается в поддержке, так как лишен игровой практики в "Лионе". Саньоль доверил Микаутадзе место в основном составе в обоих октябрьских матчах как с Украиной (1:0), так и с Албанией. В параллельном матче сборные Украины и Чехии сыграли вничью (1:1). Таким образом, ситуация в группе B1 следующая: Чехия – семь очков, Грузия – шесть очков, Албания – шесть, Украина – четыре. Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, албания, чехия, украина, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу
спорт, новости, грузия, албания, чехия, украина, вилли саньоль, уефа, сборная грузии по футболу
Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля
Следующую встречу сборная проведет в Батуми против Украины 16 ноября
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Футболисты сборной Грузии не смогли реализовать имеющиеся моменты, поэтому потерпели досадное поражение в матче с Албанией, рассказал главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции.
Сборная Грузии по футболу в четвертом туре Лиги наций УЕФА уступила с минимальным счетом команде Албании в Тбилиси (0:1) и переместилась на второе место в группе B1. На первом месте команда Чехии – семь очков.
"Сегодня мы выставили очень атакующий состав, потому что знали, что Албания будет играть от обороны. Игроки не плохо восприняли новую тактику, но мы не смогли использовать моменты, без которых невозможно добиться результата", – сказал Саньоль.
По его словам, иногда после поражения хочется смотреть на все негативно, но нужно учесть и положительные аспекты.
"Надеюсь, мы многому научимся с этого проигрыша. Но это был очень досадный проигрыш. Посмотрим, что будет дальше, впереди отборочный цикл на чемпионат мира", – сказал Саньоль.
По его словам, в зависимости от ситуации и противника у сборной всегда должны быть другие тактические варианты.
"Думаю, я выставил на поле лучший состав. Поэтому у нас в резерве осталось меньше игроков с атакующим потенциалом. Это не критика в их адрес. Другого подобного игрока на позиции Кочорашвили у нас нет, и нам придется смириться с этим – из-за этого мы будем использовать другую тактику и игроков", – сказал Саньоль.
Что касается выхода на поле нападающего Жоржа Микаутадзе, то, по словам главного тренера, форвард нуждается в поддержке, так как лишен игровой практики в "Лионе".
Саньоль доверил Микаутадзе место в основном составе в обоих октябрьских матчах как с Украиной (1:0), так и с Албанией.
В параллельном матче сборные Украины и Чехии сыграли вничью (1:1). Таким образом, ситуация в группе B1 следующая: Чехия – семь очков, Грузия – шесть очков, Албания – шесть, Украина – четыре.
Следующую встречу подопечные Саньоля проведут в Батуми против Украины 16 ноября, а спустя три дня в гостях сыграют с Чехией.