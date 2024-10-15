https://sputnik-georgia.ru/20241015/poverkhnostnye-obeschanie---vitse-premer-gruzii-ob-initsiative-lelo-o-roste-pensiy-290372527.html

"Поверхностные обещания" – вице-премьер Грузии об инициативе "Лело" о росте пенсий

"Поверхностные обещания" – вице-премьер Грузии об инициативе "Лело" о росте пенсий

Sputnik Грузия

Вопрос повышения пенсий связан с экономическими возможностями, которые будут у страны, заявил вице-премьер 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T23:25+0400

2024-10-15T23:25+0400

2024-10-16T00:08+0400

грузия

новости

политика

леван давиташвили

ираклий кобахидзе

пенсия

лело для грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282490133_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9dc7d0e175c24afc7b6aa2e731680f21.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Любые предвыборные обещания, в том числе повышение пенсий до 1 тысячи лари, являются поверхностными и необоснованными, если не подкреплены конкретными расчетами и планом действий, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В преддверии парламентских выборов, в феврале текущего года, оппозиционная партия "Лело для Грузии", выступающая за введение санкций против России, пообещала повысить пенсии до 1 тысячи лари в случае прихода к власти. Тогда в правящей партии заявили, что введение санкций сильно ударит по самой Грузии, и в таких условиях ни о каком повышении пенсий и речи быть не может. Как пояснил Давиташвили, все взаимозависимо – вопрос повышения пенсий связан с экономическими возможностями, которые будут у страны. Давиташвили встретился с местными предпринимателями региона Имерети. По информации первого вице-премьера, на встречах, проведенных с жителями Терджола и Зестафони, обсуждались социальные вопросы и планы правительства в этом отношении на ближайшие четыре года. По его словам, в случае с "Грузинской мечтой", каждая цифра, представленная в предвыборной программе, является результатом вполне конкретного плана и основана на нем. "Поэтому мы предлагаем населению очень реалистичный план, одновременно амбициозный, но осуществимый – если в стране будут стабильность и прогнозируемая среда", - отметил он. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари в зависимости от возраста. Пенсию получают более 859 тысячи граждан. В Грузии в 2025 году вырастут пенсии >>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что такого размера пенсий не хватает для достойной жизни в Грузии, и правительство сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Тема роста пенсий в Грузии на протяжении многих лет – одно из самых популярных обещаний политиков на выборах, так как пенсионеры в стране составляют значительную часть избирателей. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, пенсия, лело для грузии