https://sputnik-georgia.ru/20241016/inter-rao-poprosila-gruziyu-rezervirovat-dlya-rossii-300-mvt-elektroenergii-290378161.html

"Интер РАО" попросила Грузию резервировать для России 300 МВт электроэнергии

"Интер РАО" попросила Грузию резервировать для России 300 МВт электроэнергии

Sputnik Грузия

Грузинские власти пока не ответили на запрос 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T11:41+0400

2024-10-16T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Российская энергетическая компания "Интер РАО" попросила Азербайджан и Грузию зарезервировать по 300 МВт электроэнергии для поставок в Россию в случае аварийных режимов, сообщает РИА новости со ссылкой на члена правления компании Александру Панину. "Базово... мы будем стараться самостоятельно обходиться. Но если будут аварийные режимы, то мы по просьбе Системного оператора обратились в две энергосистемы – Грузии и Азербайджана – с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам 300 МВт Азербайджан, 300 МВт Грузия. Пока они нам еще не ответили, но мы запрос сделали", – сказала Панина.Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе>>Россия является торговым партнером Грузии в сфере энергетики лишь в вопросе импорта электроэнергии для Абхазии. В 2023 году Грузия закупила 790 миллионов киловат/часов у России для Абхазии. Что касается экспорта, то в прошлом году Грузия не продавала электроэнергию в Россию. Основным потребителем грузинской электроэнергии является Турция, на который в 2023 году пришлось 89% всего объема экспорта. Остальная электроэнергия отправилась в Азербайджан и Армению. Между тем, в Грузии оперирует российская компания Интер РАО, которая владеет в Грузии не только энергораспределительными компаниями "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми. АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тыс. потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп". В 2021 году по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения была создана энергораспределительная компания "Тбилисская электроснабжающая компанию" (Телмико), которая отвечает обслуживание бытовых потребителей и малых предприятий Тбилиси. Она также принадлежит Интер РАО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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