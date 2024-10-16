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https://sputnik-georgia.ru/20241016/lider-gruzinskikh-leyboristov-obvinil-oppozitsionnye-telekompanii-v-blokirovke-partii-290391823.html
Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии
Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии
Sputnik Грузия
Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия", утверждает Нателашвили 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T20:20+0400
2024-10-16T20:20+0400
парламентские выборы в грузии 2024
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
шалва нателашвили
мамука хазарадзе
лейбористская партия
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За блокировкой "Лейбористской партии" на главных оппозиционных телеканалах Грузии стоят основатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, лидер "Ахали" Ника Гварамия и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Обвинения лидера лейбористов не коснулись телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и Общественного вещателя Грузии. Что касается самой "Лейбористской партии Грузии", то она примет участие в выборах 26 октября под 10-м порядковым номером. Всего для участия в выборах зарегистрировалось 25 партий.По его словам, Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия".Нателашвили отметил, что собирается быть в активной политике еще как минимум четверть века и "потребует ото всех ответа за их вероломство". Кроме того, по словам Нателашвили, все вышеперечисленные им политики, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, получат "подобающий ответ" от населения Грузии на выборах 26 октября.Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?&gt;&gt; По последним социологическим исследованиям общественного мнения, "Лейбористская партия" по итогам выборов 26 октября не сможет преодолеть 5% проходной барьер. В результате парламентских выборов 2020 года лейбористы получили лишь один мандат. Вскоре после выборов бессменный лидер партии Шалва Нателашвили обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва нателашвили, мамука хазарадзе, лейбористская партия
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва нателашвили, мамука хазарадзе, лейбористская партия

Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии

20:20 16.10.2024
© Sputnik / STRINGER Шалва Нателашвили
Шалва Нателашвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / STRINGER
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Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия", утверждает Нателашвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За блокировкой "Лейбористской партии" на главных оппозиционных телеканалах Грузии стоят основатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, лидер "Ахали" Ника Гварамия и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили.
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Обвинения лидера лейбористов не коснулись телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и Общественного вещателя Грузии. Что касается самой "Лейбористской партии Грузии", то она примет участие в выборах 26 октября под 10-м порядковым номером. Всего для участия в выборах зарегистрировалось 25 партий.

"Вся ответственность за невиданную в истории телевизионную блокировку Лейбористской партии лежит на "ТВ Пирвели – олигархе Мамуке Хазарадзе, "Мтавари архи" национальном клопе, Никуте Гварамия, а на "Формуле", к сожалению, – на экс-президенте Саакашвили", - написал Нателашвили в соцсети.

По его словам, Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия".
Нателашвили отметил, что собирается быть в активной политике еще как минимум четверть века и "потребует ото всех ответа за их вероломство".
Кроме того, по словам Нателашвили, все вышеперечисленные им политики, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, получат "подобающий ответ" от населения Грузии на выборах 26 октября.
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>>
По последним социологическим исследованиям общественного мнения, "Лейбористская партия" по итогам выборов 26 октября не сможет преодолеть 5% проходной барьер.
В результате парламентских выборов 2020 года лейбористы получили лишь один мандат. Вскоре после выборов бессменный лидер партии Шалва Нателашвили обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий.
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