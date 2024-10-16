https://sputnik-georgia.ru/20241016/lider-gruzinskikh-leyboristov-obvinil-oppozitsionnye-telekompanii-v-blokirovke-partii-290391823.html

Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии

Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии

Sputnik Грузия

Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия", утверждает Нателашвили 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T20:20+0400

2024-10-16T20:20+0400

2024-10-16T20:20+0400

парламентские выборы в грузии 2024

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

шалва нателашвили

мамука хазарадзе

лейбористская партия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За блокировкой "Лейбористской партии" на главных оппозиционных телеканалах Грузии стоят основатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, лидер "Ахали" Ника Гварамия и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обвинения лидера лейбористов не коснулись телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и Общественного вещателя Грузии. Что касается самой "Лейбористской партии Грузии", то она примет участие в выборах 26 октября под 10-м порядковым номером. Всего для участия в выборах зарегистрировалось 25 партий.По его словам, Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия".Нателашвили отметил, что собирается быть в активной политике еще как минимум четверть века и "потребует ото всех ответа за их вероломство". Кроме того, по словам Нателашвили, все вышеперечисленные им политики, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, получат "подобающий ответ" от населения Грузии на выборах 26 октября.Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>> По последним социологическим исследованиям общественного мнения, "Лейбористская партия" по итогам выборов 26 октября не сможет преодолеть 5% проходной барьер. В результате парламентских выборов 2020 года лейбористы получили лишь один мандат. Вскоре после выборов бессменный лидер партии Шалва Нателашвили обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва нателашвили, мамука хазарадзе, лейбористская партия