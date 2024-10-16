https://sputnik-georgia.ru/20241016/lider-gruzinskikh-leyboristov-obvinil-oppozitsionnye-telekompanii-v-blokirovke-partii-290391823.html
Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии
Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии
Sputnik Грузия
Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия", утверждает Нателашвили 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T20:20+0400
2024-10-16T20:20+0400
2024-10-16T20:20+0400
парламентские выборы в грузии 2024
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
шалва нателашвили
мамука хазарадзе
лейбористская партия
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За блокировкой "Лейбористской партии" на главных оппозиционных телеканалах Грузии стоят основатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, лидер "Ахали" Ника Гварамия и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обвинения лидера лейбористов не коснулись телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и Общественного вещателя Грузии. Что касается самой "Лейбористской партии Грузии", то она примет участие в выборах 26 октября под 10-м порядковым номером. Всего для участия в выборах зарегистрировалось 25 партий.По его словам, Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия".Нателашвили отметил, что собирается быть в активной политике еще как минимум четверть века и "потребует ото всех ответа за их вероломство". Кроме того, по словам Нателашвили, все вышеперечисленные им политики, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, получат "подобающий ответ" от населения Грузии на выборах 26 октября.Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?>> По последним социологическим исследованиям общественного мнения, "Лейбористская партия" по итогам выборов 26 октября не сможет преодолеть 5% проходной барьер. В результате парламентских выборов 2020 года лейбористы получили лишь один мандат. Вскоре после выборов бессменный лидер партии Шалва Нателашвили обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва нателашвили, мамука хазарадзе, лейбористская партия
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва нателашвили, мамука хазарадзе, лейбористская партия
Лидер грузинских лейбористов обвинил оппозиционные телекомпании в блокировке партии
Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия", утверждает Нателашвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. За блокировкой "Лейбористской партии" на главных оппозиционных телеканалах Грузии стоят основатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе, лидер "Ахали" Ника Гварамия и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил лидер лейбористов Шалва Нателашвили.
Обвинения лидера лейбористов не коснулись телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и Общественного вещателя Грузии. Что касается самой "Лейбористской партии Грузии", то она примет участие в выборах 26 октября под 10-м порядковым номером. Всего для участия в выборах зарегистрировалось 25 партий.
"Вся ответственность за невиданную в истории телевизионную блокировку Лейбористской партии лежит на "ТВ Пирвели – олигархе Мамуке Хазарадзе, "Мтавари архи" — национальном клопе, Никуте Гварамия, а на "Формуле", к сожалению, – на экс-президенте Саакашвили", - написал Нателашвили в соцсети.
По его словам, Михаилу Саакашвили даже в заключении не дает покоя "Лейбористская партия".
Нателашвили отметил, что собирается быть в активной политике еще как минимум четверть века и "потребует ото всех ответа за их вероломство".
Кроме того, по словам Нателашвили, все вышеперечисленные им политики, а также основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, получат "подобающий ответ" от населения Грузии на выборах 26 октября.
По последним социологическим исследованиям общественного мнения, "Лейбористская партия" по итогам выборов 26 октября не сможет преодолеть 5% проходной барьер.
В результате парламентских выборов 2020 года лейбористы получили лишь один мандат. Вскоре после выборов бессменный лидер партии Шалва Нателашвили обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий.