https://sputnik-georgia.ru/20241016/chernye-dengi-v-politike-gruzii---razoblachenie-tv-ili-manipulyatsii-pered-vyborami-290380963.html
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?
Sputnik Грузия
Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Ника Гварамия 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T17:32+0400
2024-10-16T17:32+0400
2024-10-16T17:48+0400
грузия
новости
коба накопия
ника гварамия
tbc bank
политика
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Оппозиционная телекомпания "Мтавари архи", основателем которой является бывший замгенпрокурора, а ныне лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, оказалась в центре внимания после обнародования скандальных писем одного из директоров канала Георгия Курдадзе о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов. Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором. На этот раз имя помилованного согласно призывам с Запада Гварамия всплыло в письмах Курдадзе руководству банка TBC и Нацбанка страны, в которых говорится о незаконных финансовых операциях, подозрительных транзакциях через личные счета и наличных деньгах неизвестного происхождения в размере около 8,5 миллиона долларов. Курдадзе является представителем одного из основателей телеканала Зазы Окуашвили.Изучением скандальной информации займутся соответствующие органы. Это следует из обращения Национального банка Грузии к службе доходов министерства финансов с призывом принять меры, а также из слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.В самом "Мтавари архи" настаивают на том, что все это – дезинформация. Две версии с политическим подтекстомГлава правительства назвал всеобще известным фактом то, что оппозиция и их ТВ живут на черные деньги.По его словам, распространившаяся информация о незаконном обороте денег в "Мтавари архи" говорит о том, что оппозиция выполняет очень негативную роль в политической жизни Грузии. Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов>>"Они мешают функционированию демократической системы в здоровой форме. Роль черных денег в том, что конкретные телеканалы, СМИ превратились в инструмент пропаганды лжи, является особенной", - отметил Кобахидзе. Оппозиционный телеканал поспешил дать опровержение распространившейся информации: "Мтавари архи" никогда не осуществлял ни одной незаконной транзакции". "Жаль, что выдуманные обвинения назначенного одним из основателей канала Зазой Окуашвили Гоги Курдадзе служат единственной цели – искусственно создать проблемы самому влиятельному критическому каналу страны, чтобы, как следствие, за несколько дней до выборов он прекратил вещание", - говорится в заявлении "Мтавари архи".Там же отмечено, что отключение телеканала перед парламентскими выборами 26 октября – в интересах лишь правящей партии "Грузинская мечта". При этом "Мтавари архи" вновь назвал нынешние власти Грузии "российским режимом".Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол>>В завершение в заявлении оппозиционного канала сказано, что "Грузинской мечте" не справиться с ним, и он продолжит "борьбу за европейское будущее Грузии".Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполняющего директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи". Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит деньги в банк, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес. Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, коба накопия, ника гварамия, tbc bank, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии, аналитика
грузия, новости, коба накопия, ника гварамия, tbc bank, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии, аналитика
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?
17:32 16.10.2024 (обновлено: 17:48 16.10.2024)
Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Ника Гварамия
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Оппозиционная телекомпания "Мтавари архи", основателем которой является бывший замгенпрокурора, а ныне лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, оказалась в центре внимания после обнародования скандальных писем одного из директоров канала Георгия Курдадзе о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов.
Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором.
На этот раз имя помилованного согласно призывам с Запада Гварамия всплыло в письмах Курдадзе руководству банка TBC и Нацбанка страны, в которых говорится о незаконных финансовых операциях, подозрительных транзакциях через личные счета и наличных деньгах неизвестного происхождения в размере около 8,5 миллиона долларов.
"Вследствие этих незаконных перечислений миллионы лари теряют госбюджет, "Мтавари архи" и владельцы "Мтавари архи", - говорится в одном из писем Курдадзе.
Курдадзе является представителем одного из основателей телеканала Зазы Окуашвили.
Изучением скандальной информации займутся соответствующие органы. Это следует из обращения Национального банка Грузии к службе доходов министерства финансов с призывом принять меры, а также из слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
В самом "Мтавари архи" настаивают на том, что все это – дезинформация.
Две версии с политическим подтекстом
Глава правительства назвал всеобще известным фактом то, что оппозиция и их ТВ живут на черные деньги.
"Все знают, что оппозиция полностью и все оппозиционные телеканалы работают на черные деньги, финансируются черными деньгами. Это не новость, но выявлены новые детали по этой теме", - сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, распространившаяся информация о незаконном обороте денег в "Мтавари архи" говорит о том, что оппозиция выполняет очень негативную роль в политической жизни Грузии.
"Они мешают функционированию демократической системы в здоровой форме. Роль черных денег в том, что конкретные телеканалы, СМИ превратились в инструмент пропаганды лжи, является особенной", - отметил Кобахидзе.
Оппозиционный телеканал поспешил дать опровержение распространившейся информации: "Мтавари архи" никогда не осуществлял ни одной незаконной транзакции".
"Жаль, что выдуманные обвинения назначенного одним из основателей канала Зазой Окуашвили Гоги Курдадзе служат единственной цели – искусственно создать проблемы самому влиятельному критическому каналу страны, чтобы, как следствие, за несколько дней до выборов он прекратил вещание", - говорится в заявлении "Мтавари архи".
Там же отмечено, что отключение телеканала перед парламентскими выборами 26 октября – в интересах лишь правящей партии "Грузинская мечта". При этом "Мтавари архи" вновь назвал нынешние власти Грузии "российским режимом".
В завершение в заявлении оппозиционного канала сказано, что "Грузинской мечте" не справиться с ним, и он продолжит "борьбу за европейское будущее Грузии".
Телеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполняющего директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях.
"С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", - написал Курдадзе.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".
Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.
Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит деньги в банк, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.
При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес.
"Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии и что все равно ничего не изменится", - написал Курдадзе.
Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.
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