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https://sputnik-georgia.ru/20241016/chernye-dengi-v-politike-gruzii---razoblachenie-tv-ili-manipulyatsii-pered-vyborami-290380963.html
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?
Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?
Sputnik Грузия
Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Ника Гварамия 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T17:32+0400
2024-10-16T17:48+0400
грузия
новости
коба накопия
ника гварамия
tbc bank
политика
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Оппозиционная телекомпания "Мтавари архи", основателем которой является бывший замгенпрокурора, а ныне лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, оказалась в центре внимания после обнародования скандальных писем одного из директоров канала Георгия Курдадзе о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов. Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором. На этот раз имя помилованного согласно призывам с Запада Гварамия всплыло в письмах Курдадзе руководству банка TBC и Нацбанка страны, в которых говорится о незаконных финансовых операциях, подозрительных транзакциях через личные счета и наличных деньгах неизвестного происхождения в размере около 8,5 миллиона долларов. Курдадзе является представителем одного из основателей телеканала Зазы Окуашвили.Изучением скандальной информации займутся соответствующие органы. Это следует из обращения Национального банка Грузии к службе доходов министерства финансов с призывом принять меры, а также из слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.В самом "Мтавари архи" настаивают на том, что все это – дезинформация. Две версии с политическим подтекстомГлава правительства назвал всеобще известным фактом то, что оппозиция и их ТВ живут на черные деньги.По его словам, распространившаяся информация о незаконном обороте денег в "Мтавари архи" говорит о том, что оппозиция выполняет очень негативную роль в политической жизни Грузии. Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов&gt;&gt;"Они мешают функционированию демократической системы в здоровой форме. Роль черных денег в том, что конкретные телеканалы, СМИ превратились в инструмент пропаганды лжи, является особенной", - отметил Кобахидзе. Оппозиционный телеканал поспешил дать опровержение распространившейся информации: "Мтавари архи" никогда не осуществлял ни одной незаконной транзакции". "Жаль, что выдуманные обвинения назначенного одним из основателей канала Зазой Окуашвили Гоги Курдадзе служат единственной цели – искусственно создать проблемы самому влиятельному критическому каналу страны, чтобы, как следствие, за несколько дней до выборов он прекратил вещание", - говорится в заявлении "Мтавари архи".Там же отмечено, что отключение телеканала перед парламентскими выборами 26 октября – в интересах лишь правящей партии "Грузинская мечта". При этом "Мтавари архи" вновь назвал нынешние власти Грузии "российским режимом".Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол&gt;&gt;В завершение в заявлении оппозиционного канала сказано, что "Грузинской мечте" не справиться с ним, и он продолжит "борьбу за европейское будущее Грузии".Скандальные письмаТелеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполняющего директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии&gt;&gt;Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи". Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат&gt;&gt;Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит деньги в банк, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес. Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, коба накопия, ника гварамия, tbc bank, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии, аналитика
грузия, новости, коба накопия, ника гварамия, tbc bank, политика, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, национальный банк грузии, аналитика

Черные деньги в политике Грузии – разоблачение ТВ или манипуляции перед выборами?

17:32 16.10.2024 (обновлено: 17:48 16.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerОператор телекомпании "Мтавари архи"
Оператор телекомпании Мтавари архи - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Ника Гварамия
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Оппозиционная телекомпания "Мтавари архи", основателем которой является бывший замгенпрокурора, а ныне лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, оказалась в центре внимания после обнародования скандальных писем одного из директоров канала Георгия Курдадзе о незаконных финансовых операциях на миллионы долларов.
Скандальную информацию распространил телеканал "Рустави 2", которым в прошлом руководил Гварамия. В 2019 году, сразу после возвращения "Рустави 2" прежнему владельцу, он создал свой телеканал "Мтавари архи", а в 2022 году сел в тюрьму за нанесение "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари будучи ее гендиректором.
На этот раз имя помилованного согласно призывам с Запада Гварамия всплыло в письмах Курдадзе руководству банка TBC и Нацбанка страны, в которых говорится о незаконных финансовых операциях, подозрительных транзакциях через личные счета и наличных деньгах неизвестного происхождения в размере около 8,5 миллиона долларов.
"Вследствие этих незаконных перечислений миллионы лари теряют госбюджет, "Мтавари архи" и владельцы "Мтавари архи", - говорится в одном из писем Курдадзе.
Курдадзе является представителем одного из основателей телеканала Зазы Окуашвили.
Изучением скандальной информации займутся соответствующие органы. Это следует из обращения Национального банка Грузии к службе доходов министерства финансов с призывом принять меры, а также из слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
В самом "Мтавари архи" настаивают на том, что все это – дезинформация.

Две версии с политическим подтекстом

Глава правительства назвал всеобще известным фактом то, что оппозиция и их ТВ живут на черные деньги.

"Все знают, что оппозиция полностью и все оппозиционные телеканалы работают на черные деньги, финансируются черными деньгами. Это не новость, но выявлены новые детали по этой теме", - сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, распространившаяся информация о незаконном обороте денег в "Мтавари архи" говорит о том, что оппозиция выполняет очень негативную роль в политической жизни Грузии.
Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов>>
"Они мешают функционированию демократической системы в здоровой форме. Роль черных денег в том, что конкретные телеканалы, СМИ превратились в инструмент пропаганды лжи, является особенной", - отметил Кобахидзе.
Оппозиционный телеканал поспешил дать опровержение распространившейся информации: "Мтавари архи" никогда не осуществлял ни одной незаконной транзакции".
"Жаль, что выдуманные обвинения назначенного одним из основателей канала Зазой Окуашвили Гоги Курдадзе служат единственной цели – искусственно создать проблемы самому влиятельному критическому каналу страны, чтобы, как следствие, за несколько дней до выборов он прекратил вещание", - говорится в заявлении "Мтавари архи".
Там же отмечено, что отключение телеканала перед парламентскими выборами 26 октября – в интересах лишь правящей партии "Грузинская мечта". При этом "Мтавари архи" вновь назвал нынешние власти Грузии "российским режимом".
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В завершение в заявлении оппозиционного канала сказано, что "Грузинской мечте" не справиться с ним, и он продолжит "борьбу за европейское будущее Грузии".

Скандальные письма

Телеканал "Рустави 2" обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполняющего директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>
Курдадзе писал, что, согласно уставу "Мтавари архи", для подобных финансовых операций нужны подписи трех директоров телекомпании, а он, став в апреле 2024 года директором, отказался ставить подписи на этих перечислениях.
"С 2019 года по сей день от парламентария Кобы Накопия в кассу "Мтавари архи" поступают непонятного происхождения и источника наличные деньги, которые через счета банка TBC поступают в циркуляцию банковских перечислений от имени "Мтавари архи", в том числе за рубеж", - написал Курдадзе.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, по словам Курдадзе, из-за инкассо в связи с задолженностью "Мтавари архи" по налогам, возросшей до 11,2 миллиона лари, финансовый руководитель телекомпании Ираклий Нижарадзе и рекламная компания "Нью сейлс" почти каждый день со своих счетов осуществляют перечисления вместо "Мтавари архи".
Курдадзе утверждает, что ООО "Нью сейлс", которая эксклюзивно распоряжается рекламным временем телеканала, участвует в незаконной схеме с 2022 года, после того, как в январе того года государство выставило инкассовое поручение о списании денег со счета "Мтавари архи" за неуплату налогов.
Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>
Согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит деньги в банк, которые через "Нью сейлс" от имени "Мтавари архи" идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
Об обороте наличных денег с первых дней знали Ника Гварамия, директор "Нью сейлс" Тея Гварамия, а также директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, утверждает Курдадзе.
При этом Курдадзе заявил об угрозах в его адрес.

"Бывший директор "Мтавари архи" Ника Гварамия, а также Коба Накопия и другие сказали и пригрозили, чтобы я прекратил мешать указанным незаконным операциям, так как инструктаж этих операций находится под покровительством и контролем самого сильного и влиятельного лица в Грузии и что все равно ничего не изменится", - написал Курдадзе.

Подобные письма Курдадзе начал отправлять руководству банка TBC и Нацбанка с 17 сентября. В копиях указаны директор рекламной компании "Нью сейлс" Тея Гварамия, директоры "Мтавари архи" Георгий Габуния и Манучар Ахалая, финансовый руководитель "Мтавари архи" Ираклий Нижарадзе и главный бухгалтер "Мтавари архи" Ануки Гамсахурдия.
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