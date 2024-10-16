https://sputnik-georgia.ru/20241016/minyust-zhdet-ot-prezidenta-gruzii-razyasneniy-po-povodu-monitoringa-vyborov-290393187.html

Минюст ждет от президента Грузии разъяснений по поводу мониторинга выборов

Минюст ждет от президента Грузии разъяснений по поводу мониторинга выборов

Sputnik Грузия

Зурабишвили письменно ответила комиссии, но ее ответ не удовлетворил ведомство 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T19:15+0400

2024-10-16T19:15+0400

2024-10-16T19:34+0400

парламентские выборы в грузии 2024

высший совет юстиции

единое национальное движение

михаил саакашвили

рати брегадзе

саломе зурабишвили

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/81/234098145_0:11:1501:855_1920x0_80_0_0_4694dd03f8286ac8c0769a03190cb3b7.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министерство юстиции пригласило представителя президента Грузии Саломе Зурабишвили в межведомственную комиссию для дачи разъяснений по поводу заявления о создании координационной платформы по мониторингу голосования и празднования победы, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили 7 октября заявила о создании в день голосования координационной платформы по мониторингу событий 26 октября, отметив, что после будет праздновать победу. При этом президент не уточняла, чью именно победу она собирается праздновать.По словам министра, президент письменно ответила комиссии, но ее ответ не удовлетворил ведомство. "И мы договорились, что отправим администрации президента еще одно письмо и призовем представителя администрации обязательно явиться на следующее заседание комиссии и сделать заявление в связи с теми словами президента, где она отмечает, "что в день выборов в администрации президента она с ними должна отпраздновать победу"", - сказал Брегадзе. Межведомственная комиссия, которую возглавляет министерство юстиции, следит за нарушениями на выборах со стороны государственных ведомств и должностных лиц. Саломе Зурабишвили 12 октября заявила, что намерена представить состав технического правительства до парламентских выборов и призвала оппозиционные партии подтвердить свою приверженность "Грузинской хартии". Как пояснила Зурабишвили, цель представления технического правительства до выборов в том, чтобы общество знало, кто будет ответственным в правительстве. Инициативу президента представить техническое правительство до парламентских выборов уже поддержала "Коалиция за перемены". Как говорится в заявлении, инициатива президента полностью соответствует "Грузинской хартии". Между тем в оппозиционном объединении "Сильная Грузия", созданном на базе партии "Лело для Грузии", считают, что говорить о формировании технического кабмина стоит только после поражения "Грузинской мечты" на выборах. Хартия Зурабишвили"Грузинская хартия", по словам президента, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС, пояснила Зурабишвили.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Жанр трагикомедии – реакция "Грузинской мечты" на заявление президента Грузии>>Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.Расклад сил перед выборами Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. К выборам оппозиция в Грузии готовится к провокациям – депутат>> "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября>> Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы в грузии 2024 , высший совет юстиции, единое национальное движение, михаил саакашвили, рати брегадзе, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости