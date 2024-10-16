https://sputnik-georgia.ru/20241016/na-zapade-gruzii-otkryvaetsya-mnogofunktsionalnyy-molodezhnyy-tsentr-290389888.html

На западе Грузии открывается многофункциональный молодежный центр

На западе Грузии открывается многофункциональный молодежный центр

Sputnik Грузия

Как заявил премьер Грузии, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T22:02+0400

2024-10-16T22:02+0400

2024-10-16T22:02+0400

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ираклий кобахидзе

общество

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Многофункциональный молодежный центр и библиотека имени Звиада Гамсахурдия открываются в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети), реализация таких проектов продолжится и в будущем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заботу о молодежи правительство Грузии объявило одним из главных своих приоритетов. В рамках развития приоритетов для студентов заявлена масштабная программа стажировки, а в регионах стали работать над развитием инфраструктуры для молодежи. По словам премьера, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом, и в будущем продолжится осуществление таких проектов. Молодежный центр расположен в здании площадью 3 тысячи квадратных метров, где организован многофункциональный центр современного стандарта, включающий в себя оборудованную по последнему слову техники медиатеку. Также он включает в себя читальный, рабочий, лекционный, конференц- и музейный залы и кафе. Концепция молодежного центра, библиотеки и музея предполагает такое современное пространство, которое создаст для местной молодежи соответствующие условия для развития, обработки собственных идей, их презентации и реализации. В здании молодежного центра, над архитектурным проектом которого работали грузинские специалисты, планируется разместить также туристический информационный центр, а в зале музея будут организованы временная и постоянная экспозиции. Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр>>Библиотека оснащена современными энергоэффективными системами отопления-охлаждения-кондиционирования, противопожарным, наружным и внутренним видеонаблюдением, системой громкой связи и BMS (Building Management System) – едиными системами управления. Проект строительства Зугдидского молодежного центра реализован за счет кредита, полученного от Азиатского банка развития, и софинансирования государственного бюджета. Стоимость проекта составила 18,8 млн лари, говорится в информации. Зугдиди является не только центральным городом региона, но и центром одного из крупных районов, в котором проживает 92,9 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, зугдиди, самегрело, звиад гамсахурдия, ираклий кобахидзе, общество