https://sputnik-georgia.ru/20241016/na-zapade-gruzii-otkryvaetsya-mnogofunktsionalnyy-molodezhnyy-tsentr-290389888.html
На западе Грузии открывается многофункциональный молодежный центр
На западе Грузии открывается многофункциональный молодежный центр
Sputnik Грузия
Как заявил премьер Грузии, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T22:02+0400
2024-10-16T22:02+0400
2024-10-16T22:02+0400
грузия
новости
зугдиди
самегрело
звиад гамсахурдия
ираклий кобахидзе
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/10/290389263_14:0:2035:1137_1920x0_80_0_0_684fcae1c4ab4fba993da694bf17cf5e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Многофункциональный молодежный центр и библиотека имени Звиада Гамсахурдия открываются в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети), реализация таких проектов продолжится и в будущем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Заботу о молодежи правительство Грузии объявило одним из главных своих приоритетов. В рамках развития приоритетов для студентов заявлена масштабная программа стажировки, а в регионах стали работать над развитием инфраструктуры для молодежи. По словам премьера, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом, и в будущем продолжится осуществление таких проектов. Молодежный центр расположен в здании площадью 3 тысячи квадратных метров, где организован многофункциональный центр современного стандарта, включающий в себя оборудованную по последнему слову техники медиатеку. Также он включает в себя читальный, рабочий, лекционный, конференц- и музейный залы и кафе. Концепция молодежного центра, библиотеки и музея предполагает такое современное пространство, которое создаст для местной молодежи соответствующие условия для развития, обработки собственных идей, их презентации и реализации. В здании молодежного центра, над архитектурным проектом которого работали грузинские специалисты, планируется разместить также туристический информационный центр, а в зале музея будут организованы временная и постоянная экспозиции. Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр>>Библиотека оснащена современными энергоэффективными системами отопления-охлаждения-кондиционирования, противопожарным, наружным и внутренним видеонаблюдением, системой громкой связи и BMS (Building Management System) – едиными системами управления. Проект строительства Зугдидского молодежного центра реализован за счет кредита, полученного от Азиатского банка развития, и софинансирования государственного бюджета. Стоимость проекта составила 18,8 млн лари, говорится в информации. Зугдиди является не только центральным городом региона, но и центром одного из крупных районов, в котором проживает 92,9 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/10/290389263_266:0:1782:1137_1920x0_80_0_0_f36d76e871799885a0a384efc237b718.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, зугдиди, самегрело, звиад гамсахурдия, ираклий кобахидзе, общество
грузия, новости, зугдиди, самегрело, звиад гамсахурдия, ираклий кобахидзе, общество
На западе Грузии открывается многофункциональный молодежный центр
Как заявил премьер Грузии, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Многофункциональный молодежный центр и библиотека имени Звиада Гамсахурдия открываются в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети), реализация таких проектов продолжится и в будущем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заботу о молодежи правительство Грузии объявило одним из главных своих приоритетов. В рамках развития приоритетов для студентов заявлена масштабная программа стажировки, а в регионах стали работать над развитием инфраструктуры для молодежи.
"Это мультифункциональный центр, предназначенный для молодежи. Проект выполнен на высшем уровне, высочайшего качества. Это будет бесподобное пространство для молодежи, где они смогут реализовать свои интересы", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, посетив центр.
По словам премьера, для правительства забота об интересах молодежи является приоритетом, и в будущем продолжится осуществление таких проектов.
Молодежный центр расположен в здании площадью 3 тысячи квадратных метров, где организован многофункциональный центр современного стандарта, включающий в себя оборудованную по последнему слову техники медиатеку. Также он включает в себя читальный, рабочий, лекционный, конференц- и музейный залы и кафе.
Концепция молодежного центра, библиотеки и музея предполагает такое современное пространство, которое создаст для местной молодежи соответствующие условия для развития, обработки собственных идей, их презентации и реализации.
В здании молодежного центра, над архитектурным проектом которого работали грузинские специалисты, планируется разместить также туристический информационный центр, а в зале музея будут организованы временная и постоянная экспозиции.
Библиотека оснащена современными энергоэффективными системами отопления-охлаждения-кондиционирования, противопожарным, наружным и внутренним видеонаблюдением, системой громкой связи и BMS (Building Management System) – едиными системами управления.
Проект строительства Зугдидского молодежного центра реализован за счет кредита, полученного от Азиатского банка развития, и софинансирования государственного бюджета. Стоимость проекта составила 18,8 млн лари, говорится в информации.
Зугдиди является не только центральным городом региона, но и центром одного из крупных районов, в котором проживает 92,9 тысячи человек.