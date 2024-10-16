https://sputnik-georgia.ru/20241016/natsbank-gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-dlya-stabilizatsii-rynka-290392048.html

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Sputnik Грузия

Регулятор выставил на аукцион 70 миллионов долларов, но купили только 64,9 миллиона 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T18:19+0400

2024-10-16T18:19+0400

2024-10-16T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в среду провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7139 GEL/$1. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регулятор выставил на аукцион 70 миллионов долларов, но купили только 64,9 миллиона. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 282,1 миллиона долларов. Согласно сообщению регулятора, на валютном рынке продолжается эффект, вызванный крупными транзакциями, что оказывает влияние на обменный курс лари. В заявлении отмечается, что в условиях плавающего режима валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов. В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%. Грузия войдет в список богатых стран в 2030 году – Иванишвили>>Экспорт, по предварительным данным, в сентябре вырос на 17%, а импорт снизился на 4,1%. В то же время приток иностранной валюты является сильным, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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