https://sputnik-georgia.ru/20241016/gruziya-voydet-v-spisok-bogatykh-stran-v-2030-godu--ivanishvili-290388602.html

Грузия войдет в список богатых стран в 2030 году – Иванишвили

Грузия войдет в список богатых стран в 2030 году – Иванишвили

Sputnik Грузия

Именно потому, что "Грузинская мечта" идет по правильному пути, прогноз для Грузии впечатляет, утверждает Иванишвили 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T16:37+0400

2024-10-16T16:37+0400

2024-10-16T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузия войдет в Европу с гордо поднятой головой, а также будет внесена в списки богатых стран, при условии, что прогнозируемые темпы роста экономики сохранятся, заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Иванишвили представил предвыборную программу избирателям в городе Зугдиди. Он остановился на нескольких международных рейтингах, в которых Грузия является безоговорочным лидером, и представил общественности подтверждение международного успеха страны. Иванишвили напомнил прогноз Международного валютного фонда, согласно которому ВВП Грузии в долларах США на душу населения к 2029 году превысит 12,9 тысячи долларов. По его словам, именно потому, что "Грузинская мечта" идет по правильному пути во всех направлениях, прогноз для Грузии, опубликованный Международным валютным фондом, также впечатляет. Авторитетный институт опубликовал долгосрочный прогноз развития мировой экономики на период до 2030 года, и Грузия вошла в тройку лучших стран мира по трем направлениям по десятилетнему прогнозу роста. Папуашвили: "Грузинская мечта" вернула идеалы, которые пытались заменить годами>>Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире. По оценке МВФ, экономика Грузии по паритету покупательной способности превысит 94 миллиарда долларов в 2024 году, в ближайшие два года, то есть в 2026 году, покупательная способность экономики Грузии достигнет 107,4 миллиарда долларов и превысит аналогичный показатель Люксембурга на 1,4 миллиарда долларов. Развитие экономики Грузии приводит к росту инвестиций и занятости – эксперт>>К 2029 году экономика Грузии по паритету покупательной способности будет больше, чем у шести стран-членов ЕС: Люксембурга, Латвии, Эстонии, Кипра, Мальты и Исландии. К 2029 году валовой внутренний продукт Грузии превысит 131 миллиард международных долларов по паритету покупательной способности. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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международный валютный фонд, мвф, бидзина иванишвили, европа, люксембург, тбилиси, политика, новости, грузия, парламентские выборы в грузии 2024