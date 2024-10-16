https://sputnik-georgia.ru/20241016/novyy-park-poyavilsya-na-okraine-tbilisi-na-meste-ovraga-290381511.html

Новый парк появился на окраине Тбилиси на месте оврага

Новый парк появился на окраине Тбилиси на месте оврага

Sputnik Грузия

Обустройство парка в 25 гектаров обошлось городским властям в 40 млн лари 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T19:45+0400

2024-10-16T19:45+0400

2024-10-16T19:45+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278974326_0:212:2048:1365_1920x0_80_0_0_0e8e5d6ad8d9276028eb5c9acf901a0d.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Столичные власти завершили строительство самого большого городского парка в истории независимой Грузии на окраине Тбилиси в районе оврага Темка, заявил мэр Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальное открытие нового парка запланировано на 20 октября, в 20:00. После открытия состоится концерт, перед зрителями выступит популярная группа "Мгзавреби". Обустройство парка в 25 гектаров обошлось городским властям в 40 млн лари. По словам градоначальника, рекреационные проекты важны для столицы и являются приоритетом для городских властей. "Когда мы впервые приехали посмотреть указанное место, мы столкнулись с тяжелой ситуацией, это было болото, обычная помойка. Прежде всего было вырублено и вывезено до 250 тысяч кубометров болотистой земли, и указанная территория была засыпана плодородной почвой", – сказал Каладзе. Спортивная инфраструктура в Тбилиси – что делает мэрия>>По его словам, в рамках проекта построены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, мини-футбольный стадион, хозяйственные и охранные здания, кафе, медиатека, баскетбольная площадка, бельведер, беседки. В парке оборудованы площадка для выгула собак, скейт-парк, два озера и соединяющая их река, пешеходные дорожки, обустроены парковка, коллекторная и насосная станции. На территории парка провели мероприятия по озеленению, было высажено 75 тысяч саженцев разных видов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе