https://sputnik-georgia.ru/20241016/nuzhny-li-gruzii-dengi-zapada-otvet-zamglavy-minfina-strany-290373966.html

Нужны ли Грузии деньги Запада: ответ замглавы Минфина страны

Нужны ли Грузии деньги Запада: ответ замглавы Минфина страны

Sputnik Грузия

На бюджете Грузии не отразились решения США и ЕС по прекращению финансирования Грузии, заявил замминистра 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T11:58+0400

2024-10-16T11:58+0400

2024-10-16T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Бюджет Грузии покроет все необходимые нужды ведомств, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в парламенте. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны, заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд. По его словам, главное – сотрудничество в правильном направлении, а деньги найти на нужные реформы не сложно. "Найти средства на каждую из реформ не составляет проблемы, главное, чтобы мы правильно осуществили реформу", – сказал Какауридзе. Он также отметил, что на бюджете Грузии не отразились решения США и ЕС. "Из 95 миллионов долларов от США в бюджет не шло ничего. Необходимые для страны программы будут финансироваться из бюджета, хотя в бюджет и не шли эти 95 миллионов. Что касается 121 миллиона евро, для меня неизвестно, в рамках какого проекта должны были быть зачислены в будущие годы средств. Я знал о примерно 25 миллионах евро, которые мы могли получить, что было подписано и согласовано, и по которым наши обязательства выполнены. Посмотрим, я не уверен, что эти средства поступят, и посмотрим, что будет в итоге", – сказал Какауридзе. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководства ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября. Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда. Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября >>Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, бюджет грузии