https://sputnik-georgia.ru/20241016/predsedatelyu-tsik-gruzii-naznachili-gosokhranu-290382867.html

Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану

Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану

Sputnik Грузия

Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Георгию Каландаришвили за 10 дней до парламентских выборов назначили государственную охрану, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабмина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С приближением выборов в оппозиционных СМИ все чаще поднимается вопрос вероятной фальсификации выборов в парламент Грузии. Оппозиция же в ходе предвыборной кампании не раз называла председателя ЦИК человеком власти и обвиняла его в намерении фальсифицировать результаты выборов.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября.Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными и свободными. Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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