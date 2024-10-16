https://sputnik-georgia.ru/20241016/sbornaya-gruzii-po-futbolu-do-21-goda-probilas-v-pley-off-evro-2025-290377012.html

Сборная Грузии по футболу до 21 года пробилась в плей-офф Евро-2025

Сборная Грузии по футболу до 21 года пробилась в плей-офф Евро-2025

Sputnik Грузия

Сборная набрала 19 очков и заняла второе место в группе С, обогнав команду Швеции 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Сборная Грузии U-21 в последнем туре отборочного этапа Евро-2025 обыграла дома Северную Македонию со счетом 2:1 и поборется за путевку на континентальное первенство в стыковых матчах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Квалификацию Евро-2025 среди молодежи начали 52 сборные, разыгравшие 15 путевок в финальную стадию, которая пройдет в Словакии. Команда Рамаза Сванадзе активно начала игру и создала ряд реальных моментов для взятия ворот, но после опасных ударов Сабы Хвадагиани, Георгия Квернадзе и Гиги Абуашвили команду Северной Македонии спас вратарь. Второй тайм активно начал соперник. На 52 минуте счет открыл 21-летний Фисник Исаки (1:0). Сборная Грузии до 21 года показала свою боеспособность и быстро сравняла счет. На 61 минуте голкипер гостей заблокировал удар Лаши Одишария, но вскоре Гиордезиани все-таки забил (1:1). На 71 минуте после сильного удара Нодара Ломинадзе мяч попал в защитника, а затем в ворота (2:1). Трудные моменты в футболе делают игроков сильнее – Мамардашвили>>Сборная Грузии набрала 19 очков, обогнала Швецию (17 очков) и, заняв второе место в группе С, вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Шесть обладателей вторых мест (Грузия, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Чехия) разыграют три оставшиеся путевки на Евро с 11 по 19 ноября. Жеребьевка финальной стадии пройдет 3 декабря в Братиславе. Чемпионат Европы U-21 пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В турнире примут участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2002 года. Матчи пройдут на восьми разных стадионах в восьми городах Словакии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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