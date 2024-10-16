https://sputnik-georgia.ru/20241016/wizz-air-abu-dhabi-budet-letat-iz-abu-dabi-v-kutaisi-pochti-v-dva-raza-chasche-290376796.html
Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в Кутаиси почти в два раза чаще
Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в Кутаиси почти в два раза чаще
Sputnik Грузия
По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по маршруту Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби 16.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-16T18:50+0400
2024-10-16T18:50+0400
2024-10-16T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi увеличит частоту рейсов из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Кутаиси до десяти раз в неделю c ноября 2024 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый прямой регулярный рейс из Абу-Даби в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели Wizz Air Abu Dhabi совершил в середине декабря 2022 года. На данный момент прямые регулярные рейсы по направлению Абу-Даби – Кутаиси выполняются ежедневно. По словам Каркашадзе, рост частоты полетов очень важен, потому что Ближний Восток и Объединенные Арабские Эмираты являются для Грузии одним из основных туристических направлений, и работа по его популяризации продолжится. Увеличение частоты полетов между Кутаиси и Абу-Даби Каркашадзе обсудил с послом ОАЭ в Грузии Ахмедом Аль-Нуайми, в ходе визита последнего, в международном аэропорту Кутаиси. Каркашадзе показал дипломату терминал аэропорта и навигационную вышку, а также подробно ознакомил со спецификой работы аэропорта. British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом>>Посол выразил удовлетворение тем, что Кутаисский международный аэропорт связывает столицу ОАЭ прямым воздушным маршрутом, а маршрут Абу-Даби занимает первое место по перевезенным пассажирам. По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по направлению Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби. Wizz Air Abu Dhabi – первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, оаэ, ближний восток, кутаисский международный аэропорт, wizz air
грузия, новости, общество, кутаиси, оаэ, ближний восток, кутаисский международный аэропорт, wizz air
Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в Кутаиси почти в два раза чаще
По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по маршруту Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi увеличит частоту рейсов из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Кутаиси до десяти раз в неделю c ноября 2024 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Первый прямой регулярный рейс из Абу-Даби в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели Wizz Air Abu Dhabi совершил в середине декабря 2022 года. На данный момент прямые регулярные рейсы по направлению Абу-Даби – Кутаиси выполняются ежедневно.
"Важно отметить, что у нас есть ежедневные рейсы из Абу-Даби в международный аэропорт Кутаиси, а также у нас будут прямые рейсы из Абу-Даби в Кутаиси два раза в день в зимний навигационный сезон 2024-2025 годов", – заявил Каркашадзе.
По словам Каркашадзе, рост частоты полетов очень важен, потому что Ближний Восток и Объединенные Арабские Эмираты являются для Грузии одним из основных туристических направлений, и работа по его популяризации продолжится.
Увеличение частоты полетов между Кутаиси и Абу-Даби Каркашадзе обсудил с послом ОАЭ в Грузии Ахмедом Аль-Нуайми, в ходе визита последнего, в международном аэропорту Кутаиси.
Каркашадзе показал дипломату терминал аэропорта и навигационную вышку, а также подробно ознакомил со спецификой работы аэропорта.
Посол выразил удовлетворение тем, что Кутаисский международный аэропорт связывает столицу ОАЭ прямым воздушным маршрутом, а маршрут Абу-Даби занимает первое место по перевезенным пассажирам.
"Это очень красивый и современный аэропорт. Мы рады, что Wizz Air Abu Dhabi, выполняющая ежедневные рейсы из Абу-Даби в Кутаиси, вскоре почти удвоит количество рейсов. Это очень хорошая новость, и в определенные дни авиакомпания будет выполнять два рейса в день", – сказал Ахмед Аль-Нуайми.
По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по направлению Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби.
Wizz Air Abu Dhabi – первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.