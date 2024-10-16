https://sputnik-georgia.ru/20241016/wizz-air-abu-dhabi-budet-letat-iz-abu-dabi-v-kutaisi-pochti-v-dva-raza-chasche-290376796.html

Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в Кутаиси почти в два раза чаще

Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в Кутаиси почти в два раза чаще

Sputnik Грузия

По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по маршруту Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T18:50+0400

2024-10-16T18:50+0400

2024-10-16T18:50+0400

грузия

новости

общество

кутаиси

оаэ

ближний восток

кутаисский международный аэропорт

wizz air

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277083030_0:7:2564:1449_1920x0_80_0_0_4ebdf4d2ed2527960b2e7e5b43a2756e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi увеличит частоту рейсов из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Кутаиси до десяти раз в неделю c ноября 2024 года, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый прямой регулярный рейс из Абу-Даби в Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели Wizz Air Abu Dhabi совершил в середине декабря 2022 года. На данный момент прямые регулярные рейсы по направлению Абу-Даби – Кутаиси выполняются ежедневно. По словам Каркашадзе, рост частоты полетов очень важен, потому что Ближний Восток и Объединенные Арабские Эмираты являются для Грузии одним из основных туристических направлений, и работа по его популяризации продолжится. Увеличение частоты полетов между Кутаиси и Абу-Даби Каркашадзе обсудил с послом ОАЭ в Грузии Ахмедом Аль-Нуайми, в ходе визита последнего, в международном аэропорту Кутаиси. Каркашадзе показал дипломату терминал аэропорта и навигационную вышку, а также подробно ознакомил со спецификой работы аэропорта. British Airways свяжет Тбилиси с Лондоном прямым рейсом>>Посол выразил удовлетворение тем, что Кутаисский международный аэропорт связывает столицу ОАЭ прямым воздушным маршрутом, а маршрут Абу-Даби занимает первое место по перевезенным пассажирам. По данным за девять месяцев 2024 года, авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi перевезла более 115 тысяч пассажиров по направлению Абу-Даби – Кутаиси – Абу-Даби. Wizz Air Abu Dhabi – первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

оаэ

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кутаиси, оаэ, ближний восток, кутаисский международный аэропорт, wizz air