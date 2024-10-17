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Доходы от экспорта вина достигнут полумиллиарда долларов – спикер парламента Грузии

Доходы от экспорта вина достигнут полумиллиарда долларов – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, США, Германию, Великобританию, Канаду и Турцию 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T19:07+0400

2024-10-17T19:07+0400

2024-10-17T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Доходы от экспорта грузинского вина достигнут 500 миллионов долларов через четыре года, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По последним данным Агентства развития села, во время ртвели-2024 винные заводы переработали 300 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем. Виноград сдали около 20 тысяч фермеров, заработав при этом до 450 миллионов лари. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планирует потратить уже 16 миллионов. Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира. Объем экспорта и доходы от продаж грузинского вина выросли на 26 и 24% соответственно. По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда>>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, национальное агентство вина, сакстат, польша, сша, грузинское вино, вино и виноделие грузии