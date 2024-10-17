https://sputnik-georgia.ru/20241017/glava-sgb-gruzii-zayavlenie-o-feykovykh-video--i-audiozapisyakh--eto-preventivnaya-mera-290401017.html

Глава СГБ Грузии: заявление о фейковых видео- и аудиозаписях – это превентивная мера

Глава СГБ Грузии: заявление о фейковых видео- и аудиозаписях – это превентивная мера

Sputnik Грузия

Лилуашвили предупредил тех, кто вовлечен в создание провокационных видео- и аудиоматериалов, об ожидающей их ответственности 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T18:06+0400

2024-10-17T18:06+0400

2024-10-17T18:06+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сделала заявление о возможном распространении в преддверии парламентских выборов фейковых провокационных видео- и аудиозаписей в превентивных целях, заявил глава СГБ Григол Лилуашвили журналистам.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно заявлению СГБ, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране.По его словам, заявление СГБ было предупреждением всех причастных, чтобы они отнеслись к данному вопросу с большей осторожностью."Это записи не от СГБ, а от тех групп, которые попытаются внести диссонанс в повседневное мирное сосуществование", – сказал Лилуашвили. На вопрос, кто мог записать телефонный разговор супруги основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Екатерины Хведелидзе, глава СГБ ответил, что "это было осуществлено не с нашей территории".Согласно распространившейся в Интернете спустя пару часов после заявления СГБ аудиозаписи, женщина голосом Хведелидзе обсуждает по телефону курсы коучинга, которыми она заинтересована.В пояснении к аудиозаписи отмечено, что телефонный разговор состоялся с сотрудником российской школы психологии "Психодемия" неким Ильей 23 февраля 2024 года.Что касается заявления СГБ от 16 октября, в нем говорится, что целью ожидаемого распространения фейковых видео- и аудиозаписей является создание конфронтации между ветвями власти, разжигание вражды между властями и Православной церковью и ухудшение отношений с западными партнерами Грузии. Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат>>Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти.Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях. СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп,и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, сгб, парламентские выборы в грузии 2024