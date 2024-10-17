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Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат
Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Служба госбезопасности Грузии в среду предупредила о готовящейся провокации в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T11:35+0400
2024-10-17T11:35+0400
2024-10-17T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Правящая команда готова ко всевозможным сценариям в связи с предстоящими в Грузии парламентским выборами, и реагирование на возможные угрозы будет незамедлительным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта " Анри Оханашвили, комментируя заявление СГБ.Согласно заявлению СГБ, группы, связанные с политическими кругами, перед выборами планируют распространять видео- и аудиозаписи представителей власти, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий. Фальсифицированные аудиозаписи представят общественности как информацию, просочившуюся из СГБ, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ. Как отмечено в заявлении СГБ, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящими парламентскими выборами в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий. Служба госбезопасности проявляет бдительность перед выборами в Грузии – премьер>>В фальшивых записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей грузинских властей, отметили в СГБ. Целью распространения этой ложной информации является разжигание конфронтации между ветвями власти, а также разжигание вражды между правительством и Православной церковью и ухудшение отношений между правительством и западными партнерами, заявили в ведомстве. Фальсифицированные аудиозаписи представят общественности как информацию, просочившуюся из Службы государственной безопасности, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ. Главной целью этой провокации является искусственное создание и нагнетание протестных настроений, создание очагов дестабилизации в стране, которые в конечном итоге будут использованы в политических целях, заявили в СГБ. Служба госбезопасности внимательно следит за деятельностью указанных групп и в случае любого нарушения закона будет принимать соответствующие меры, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, анри оханашвили, сгб, парламентские выборы в грузии 2024 , новости
политика, грузия, анри оханашвили, сгб, парламентские выборы в грузии 2024 , новости
Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат
11:35 17.10.2024 (обновлено: 11:54 17.10.2024)
Служба госбезопасности Грузии в среду предупредила о готовящейся провокации в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 26 октября
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Правящая команда готова ко всевозможным сценариям в связи с предстоящими в Грузии парламентским выборами, и реагирование на возможные угрозы будет незамедлительным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта " Анри Оханашвили, комментируя заявление СГБ.
Согласно заявлению СГБ, группы, связанные с политическими кругами, перед выборами планируют распространять видео- и аудиозаписи представителей власти, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий. Фальсифицированные аудиозаписи представят общественности как информацию, просочившуюся из СГБ, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ.
"Те угрозы, о которых идет речь в этом заявлении, существенны. Конечно, будут вызовы, но мы готовы ко всем сценариям и, соответственно, со стороны всех соответствующих ведомств последует абсолютно незамедлительное и адекватное реагирование", - заявил Оханашвили.
Как отмечено в заявлении СГБ, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящими парламентскими выборами в Грузии планируют распространять видео- и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий.
В фальшивых записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей грузинских властей, отметили в СГБ.
Целью распространения этой ложной информации является разжигание конфронтации между ветвями власти, а также разжигание вражды между правительством и Православной церковью и ухудшение отношений между правительством и западными партнерами, заявили в ведомстве.
Фальсифицированные аудиозаписи представят общественности как информацию, просочившуюся из Службы государственной безопасности, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ.
Главной целью этой провокации является искусственное создание и нагнетание протестных настроений, создание очагов дестабилизации в стране, которые в конечном итоге будут использованы в политических целях, заявили в СГБ.
Служба госбезопасности внимательно следит за деятельностью указанных групп и в случае любого нарушения закона будет принимать соответствующие меры, отметили в ведомстве.