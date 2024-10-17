https://sputnik-georgia.ru/20241017/kakoy-obem-elektroenergii-postavlyaetsya-iz-rossii-v-gruziyu-290407480.html

Поставки электроэнергии из России в Грузию – данные по объемам

Поставки электроэнергии из России в Грузию – данные по объемам

Sputnik Грузия

В январе-августе 2024 года Грузия экспортировала в Россию 1,25 миллиона киловатт-часов электроэнергии 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T22:11+0400

2024-10-17T22:11+0400

2024-10-17T23:43+0400

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национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

компания "интер рао"

энергетика грузии

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российская энергетическая компания "Интер РАО" поставляет до 300 мегаватт электроэнергии из РФ в Грузию в осенний период, заявила член правления компании Александра Панина.Россия является торговым партнером Грузии в сфере энергетики лишь в вопросе импорта электроэнергии для Абхазии. В 2023 году Грузия закупила 790 миллионов киловатт-часов у России для Абхазии. Что касается экспорта, то в прошлом году Грузия продала в Россию лишь 0,18 миллиона киловатт-часов.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-июле 2024 года Грузия импортировала bз России 417,63 миллиона киловатт-часов.Также Панина сообщила о том, что компания "Интер РАО" попросила Азербайджан и Грузию зарезервировать по 300 МВт электроэнергии для поставок в Россию в случае аварийных режимов.По ее словам, по просьбе Системного оператора компания обратилась в две энергосистемы (Грузии и Азербайджана) с просьбой быть готовыми поставить РФ 600 мегаватт электроэнергии – 300 МВт Азербайджан, 300 МВт Грузия.Согласно данным ESCO, потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов.Российская компания Интер РАО, оперирующая в Грузии, владеет в стране не только энергораспределительными компаниями "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми (Восточная Грузия).АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей."Интер РАО" попросила Грузию резервировать для России 300 МВт электроэнергии >>В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".В 2021 году по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения была создана энергораспределительная компания "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), которая отвечает за обслуживание бытовых потребителей и малых предприятий Тбилиси. Она также принадлежит Интер РАО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, теласи, общество, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, компания "интер рао", энергетика грузии, грузино-российские отношения