https://sputnik-georgia.ru/20241017/kakoy-obem-elektroenergii-postavlyaetsya-iz-rossii-v-gruziyu-290407480.html
Поставки электроэнергии из России в Грузию – данные по объемам
Поставки электроэнергии из России в Грузию – данные по объемам
Sputnik Грузия
В январе-августе 2024 года Грузия экспортировала в Россию 1,25 миллиона киловатт-часов электроэнергии 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T22:11+0400
2024-10-17T22:11+0400
2024-10-17T23:43+0400
экономика
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теласи
общество
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
компания "интер рао"
энергетика грузии
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российская энергетическая компания "Интер РАО" поставляет до 300 мегаватт электроэнергии из РФ в Грузию в осенний период, заявила член правления компании Александра Панина.Россия является торговым партнером Грузии в сфере энергетики лишь в вопросе импорта электроэнергии для Абхазии. В 2023 году Грузия закупила 790 миллионов киловатт-часов у России для Абхазии. Что касается экспорта, то в прошлом году Грузия продала в Россию лишь 0,18 миллиона киловатт-часов.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-июле 2024 года Грузия импортировала bз России 417,63 миллиона киловатт-часов.Также Панина сообщила о том, что компания "Интер РАО" попросила Азербайджан и Грузию зарезервировать по 300 МВт электроэнергии для поставок в Россию в случае аварийных режимов.По ее словам, по просьбе Системного оператора компания обратилась в две энергосистемы (Грузии и Азербайджана) с просьбой быть готовыми поставить РФ 600 мегаватт электроэнергии – 300 МВт Азербайджан, 300 МВт Грузия.Согласно данным ESCO, потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов.Российская компания Интер РАО, оперирующая в Грузии, владеет в стране не только энергораспределительными компаниями "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми (Восточная Грузия).АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей."Интер РАО" попросила Грузию резервировать для России 300 МВт электроэнергии >>В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".В 2021 году по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения была создана энергораспределительная компания "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), которая отвечает за обслуживание бытовых потребителей и малых предприятий Тбилиси. Она также принадлежит Интер РАО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, теласи, общество, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, компания "интер рао", энергетика грузии, грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, теласи, общество, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, компания "интер рао", энергетика грузии, грузино-российские отношения
Поставки электроэнергии из России в Грузию – данные по объемам
22:11 17.10.2024 (обновлено: 23:43 17.10.2024)
В январе-августе 2024 года Грузия экспортировала в Россию 1,25 миллиона киловатт-часов электроэнергии
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российская энергетическая компания "Интер РАО" поставляет до 300 мегаватт электроэнергии из РФ в Грузию в осенний период, заявила член правления компании Александра Панина.
Россия является торговым партнером Грузии в сфере энергетики лишь в вопросе импорта электроэнергии для Абхазии. В 2023 году Грузия закупила 790 миллионов киловатт-часов у России для Абхазии. Что касается экспорта, то в прошлом году Грузия продала в Россию лишь 0,18 миллиона киловатт-часов.
"Сейчас мы поставляем в Грузию, пока у нас есть небольшой объем, который согласован с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ – ред.), в течение октября у нас идут регулярные поставки в Грузию, мы поставляем до 300 МВт. Сейчас, пока есть такая возможность, конкретно в осенний период. Сейчас начнется зима, похолодания, и балансовая ситуация, наверное, изменится", – сказала Панина РИА Новости.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-июле 2024 года Грузия импортировала bз России 417,63 миллиона киловатт-часов.
Также Панина сообщила о том, что компания "Интер РАО" попросила Азербайджан и Грузию зарезервировать по 300 МВт электроэнергии для поставок в Россию в случае аварийных режимов.
По ее словам, по просьбе Системного оператора компания обратилась в две энергосистемы (Грузии и Азербайджана) с просьбой быть готовыми поставить РФ 600 мегаватт электроэнергии – 300 МВт Азербайджан, 300 МВт Грузия.
"Пока они нам еще не ответили, но мы запрос сделали", – отметила Панина.
Согласно данным ESCO, потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов.
Российская компания Интер РАО, оперирующая в Грузии, владеет в стране не только энергораспределительными компаниями "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми (Восточная Грузия).
АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей.
В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".
В 2021 году по решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения была создана энергораспределительная компания "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), которая отвечает за обслуживание бытовых потребителей и малых предприятий Тбилиси. Она также принадлежит Интер РАО.