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Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?
Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?
Sputnik Грузия
Строительство порта Анаклия активно ведется, и на следующей неделе мы сообщим общественности подробную информацию, заявил вице-премьер 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Подписание соглашения с китайско-сингапурским консорциумом по проекту глубоководного порта Анаклия находится на стадии уточнения, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. По его словам, сейчас поступившее от консорциума предложение находится на стадии обработки, а о последних новостях строительства порта общественность узнает на следующей неделе. "Строительство порта Анаклия активно ведется, и на следующей неделе мы сообщим общественности подробную информацию о том, на каком этапе строительство Анаклия. То есть активно идут строительные процессы. Геолого-геодезические исследования практически завершены", – отметил вице-премьер. Кроме того, уже подписано соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта Минэкономики с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер >>Согласно договору, бельгийская компания должна будет провести работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия. Документ подписали директор госкомпании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава и директор грузинского филиала Jan De Nul NV Тим Деволдер. Теперь основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. Между тем транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия, китай
экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия, китай
Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?
Строительство порта Анаклия активно ведется, и на следующей неделе мы сообщим общественности подробную информацию, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Подписание соглашения с китайско-сингапурским консорциумом по проекту глубоководного порта Анаклия находится на стадии уточнения, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта.
"Мы также активно работаем с нашей компанией-претендентом, которая будет частным инвестиционным партнером в порту Анаклия. Мы получили обновленное предложение, и сейчас консультанты его обрабатывают. Таким образом, мы фактически находимся на заключительном этапе, чтобы был избран частный партнер", – заявил Давиташвили в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, сейчас поступившее от консорциума предложение находится на стадии обработки, а о последних новостях строительства порта общественность узнает на следующей неделе.
"Строительство порта Анаклия активно ведется, и на следующей неделе мы сообщим общественности подробную информацию о том, на каком этапе строительство Анаклия. То есть активно идут строительные процессы. Геолого-геодезические исследования практически завершены", – отметил вице-премьер.
Кроме того, уже подписано соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта Минэкономики с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире.
Согласно договору, бельгийская компания должна будет провести работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия. Документ подписали директор госкомпании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава и директор грузинского филиала Jan De Nul NV Тим Деволдер.
Теперь основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.
Между тем транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.