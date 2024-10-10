https://sputnik-georgia.ru/20241010/port-anakliya-uvelichit-transportnuyu-rol-gruzii-v-srednem-koridore--premer-290300867.html

Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер

Порт Анаклия увеличит транспортную роль Грузии в "Среднем коридоре" – премьер

Sputnik Грузия

В проекте строительства глубоководного порта в Анаклия максимально будут соблюдены интересы Грузии, отметил премьер 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T12:18+0400

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2024-10-10T12:18+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Реализация проекта строительства первого в Грузии глубоководного порта в городе Анаклия поможет стране развивать свою связующую роль в Среднем коридоре, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По мнению правительства Грузии, глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом для страны, который сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры Грузии, а также в инфраструктурном усовершенствовании всего Среднего коридора и повышении его конкурентоспособности."Если мы посмотрим на проект порта Анаклия с точки зрения инициативы Средний коридор, то, конечно, он будет серьезно способствовать развитию нашей функции связности. Первый этап рассчитан на инвестиции в размере 600 млн долларов, и после завершения первого этапа, то есть к 2029 году, будут приняты первые суда", - заявил он.Подписан договор с компанией-партнером Грузии по строительству порта Анаклия>>Премьер сообщил, что после реализации первой фазы проекта, порт сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год, что является очень большим ресурсом. "Все это напрямую отразится на росте экономики и пополнении бюджета, соответственно, реализация проекта порта Анаклия имеет особое значение. Конечно, роль китайских грузов будет очень важной и определяющей, поэтому мы рады, что этот проект будет реализован совместно с китайско-сингапурской компанией", - отметил он. Кобахидзе отметил, что в проекте максимально соблюдены интересы страны. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта. Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>> Кроме того, уже подписано соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта Минэкономики с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Согласно договору, бельгийская компания должна будет провести работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия. Документ подписали директор госкомпании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава и директор грузинского филиала Jan De Nul NV Тим Деволдер. Теперь основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. Между тем транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже приступили к углублению акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора>> Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, ираклий кобахидзе