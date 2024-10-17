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Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет за выход на Евро-2025 с Хорватией
Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет за выход на Евро-2025 с Хорватией
Sputnik Грузия
Жеребьевка стыковых матчей молодежного Евро-2025 состоялась 17 октября 17.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 21 года сыграет в плей-офф за выход на Евро-2025 с командой Хорватии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Жеребьевка стыковых матчей молодежного Евро-2025 состоялась 17 октября. Первый матч сборная Грузии проведет дома, а ответный – в гостях. Сборная Грузии набрала 19 очков, обогнала Швецию (17 очков) и, заняв второе место в группе С, вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Жеребьевка финальной стадии пройдет 3 декабря в Братиславе. Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря>>К этому времени на Евро-2025 прошли сборные Дании, Англии (чемпионы 2023), Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии (хозяева), Словении, Испании и Украины. Чемпионат Европы U-21 пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В турнире примут участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2002 года. Матчи пройдут на восьми разных стадионах в восьми городах Словакии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет за выход на Евро-2025 с Хорватией
Жеребьевка стыковых матчей молодежного Евро-2025 состоялась 17 октября
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу до 21 года сыграет в плей-офф за выход на Евро-2025 с командой Хорватии.
Жеребьевка стыковых матчей молодежного Евро-2025 состоялась 17 октября.
Шесть обладателей вторых мест (Грузия, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Чехия) разыграют три оставшиеся путевки на Евро с 14 по 19 ноября.
Первый матч сборная Грузии проведет дома, а ответный – в гостях.
Сборная Грузии набрала 19 очков, обогнала Швецию (17 очков) и, заняв второе место в группе С, вышла в плей-офф квалификации Евро-2025.
Жеребьевка финальной стадии пройдет 3 декабря в Братиславе.
К этому времени на Евро-2025 прошли сборные Дании, Англии (чемпионы 2023), Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии (хозяева), Словении, Испании и Украины.
Чемпионат Европы U-21 пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В турнире примут участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2002 года. Матчи пройдут на восьми разных стадионах в восьми городах Словакии.