https://sputnik-georgia.ru/20241017/sopernik-sbornoy-gruzii-po-kvalifikatsii-na-chm-2026-opredelitsya-13-dekabrya-290397467.html
Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря
Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря
Sputnik Грузия
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, на которой определятся соперники сборной Грузии, состоится 13 декабря. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По итогам жеребьевки 54 европейские страны будут распределены по 12 группам. В некоторых группах будет по четыре команды, в некоторых – по пять. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира, а занявшие вторые места перейдут в плей-офф и разыграют еще четыре путевки. Эти 16 команд будут разделены на четыре пути – по четыре команды в каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года. На данном этапе точно известно, что сборная Грузии окажется в третьей корзине. Место в первой корзине завоевали команды Франции, Испании, Англии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Италии и Германии. Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля>>Что касается выступления сборной Грузии в Лиге наций, то пока подопечные Вилли Саньоля занимают второе место в группе В1 с шестью очками. На первом месте находится Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). В ноябре сборной Грузии предстоит два матча: против Украины 16 ноября в Батуми и спустя три дня – в гостях с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, канада, сша, мексика, вилли саньоль, чемпионат мира по футболу, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, канада, сша, мексика, вилли саньоль, чемпионат мира по футболу, футбол, сборная грузии по футболу
Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, на которой определятся соперники сборной Грузии, состоится 13 декабря.
По итогам жеребьевки 54 европейские страны будут распределены по 12 группам. В некоторых группах будет по четыре команды, в некоторых – по пять. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира, а занявшие вторые места перейдут в плей-офф и разыграют еще четыре путевки.
В стыковые матчи попадут 12 команд, занявших вторые места в группах, а также четыре победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/25, которые не заняли первое или второе место на отборочном этапе Европейской квалификации.
Эти 16 команд будут разделены на четыре пути – по четыре команды в каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года.
На данном этапе точно известно, что сборная Грузии окажется в третьей корзине. Место в первой корзине завоевали команды Франции, Испании, Англии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Италии и Германии.
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Что касается выступления сборной Грузии в Лиге наций, то пока подопечные Вилли Саньоля занимают второе место в группе В1 с шестью очками. На первом месте находится Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
В ноябре сборной Грузии предстоит два матча: против Украины 16 ноября в Батуми и спустя три дня – в гостях с Чехией.