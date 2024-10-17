https://sputnik-georgia.ru/20241017/sopernik-sbornoy-gruzii-po-kvalifikatsii-na-chm-2026-opredelitsya-13-dekabrya-290397467.html

Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря

Соперник сборной Грузии по квалификации на ЧМ 2026 определится 13 декабря

Sputnik Грузия

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года 17.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, на которой определятся соперники сборной Грузии, состоится 13 декабря. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По итогам жеребьевки 54 европейские страны будут распределены по 12 группам. В некоторых группах будет по четыре команды, в некоторых – по пять. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира, а занявшие вторые места перейдут в плей-офф и разыграют еще четыре путевки. Эти 16 команд будут разделены на четыре пути – по четыре команды в каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года. На данном этапе точно известно, что сборная Грузии окажется в третьей корзине. Место в первой корзине завоевали команды Франции, Испании, Англии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Италии и Германии. Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Почему сборной Грузии по футболу не удалось обыграть дома Албанию? – ответ Саньоля>>Что касается выступления сборной Грузии в Лиге наций, то пока подопечные Вилли Саньоля занимают второе место в группе В1 с шестью очками. На первом месте находится Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). В ноябре сборной Грузии предстоит два матча: против Украины 16 ноября в Батуми и спустя три дня – в гостях с Чехией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, канада, сша, мексика, вилли саньоль, чемпионат мира по футболу, футбол, сборная грузии по футболу