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Спортивные журналисты назвали имя лучшего дебютанта сборной Грузии прошлого сезона

Спортивные журналисты назвали имя лучшего дебютанта сборной Грузии прошлого сезона

Sputnik Грузия

В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T10:51+0400

2024-10-17T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Полузащитник Георгий Кочорашвили был признан лучшим дебютантом сборной Грузии сезона 2023-2024 годов – таковы результаты традиционного опроса, проведенного грузинской газетой "Сарбиели" среди спортивных журналистов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кочорашвили впервые сыграл за сборную Грузии в сентябре 2023 года и с тех пор стал ключевым игроком команды. Он забил два гола в 14 матчах, проведенных за национальную сборную. Летом этого года Кочорашвили сыграл во всех четырех матчах Евро-2024 за сборную Грузии. Кочорашвили, которому летом исполнилось 25 лет, получит приз, изготовленный Леваном Вардосанидзе и Темуром Ломидзе – фигуру Георгия Хведелидзе, персонажа из фильма "Феола". В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86. Итоги были объявлены в отеле "Шератон Метехи". Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?>>Первый такой опрос был проведен в 1993 году, и лучшим игроком сезона был назван полузащитник Георгий Кинкладзе, который второй раз стал победителем опроса в 1996 году. Кочорашвили играет за испанский "Леванте", выступающий в Сегунда, с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, георгий кочорашвили, леван вардосанидзе, футбол, сборная грузии по футболу