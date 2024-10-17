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Спортивные журналисты назвали имя лучшего дебютанта сборной Грузии прошлого сезона
Спортивные журналисты назвали имя лучшего дебютанта сборной Грузии прошлого сезона
Sputnik Грузия
В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Полузащитник Георгий Кочорашвили был признан лучшим дебютантом сборной Грузии сезона 2023-2024 годов – таковы результаты традиционного опроса, проведенного грузинской газетой "Сарбиели" среди спортивных журналистов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кочорашвили впервые сыграл за сборную Грузии в сентябре 2023 года и с тех пор стал ключевым игроком команды. Он забил два гола в 14 матчах, проведенных за национальную сборную. Летом этого года Кочорашвили сыграл во всех четырех матчах Евро-2024 за сборную Грузии. Кочорашвили, которому летом исполнилось 25 лет, получит приз, изготовленный Леваном Вардосанидзе и Темуром Ломидзе – фигуру Георгия Хведелидзе, персонажа из фильма "Феола". В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86. Итоги были объявлены в отеле "Шератон Метехи". Что общего между футболистом Кочорашвили и Капитаном Америка?>>Первый такой опрос был проведен в 1993 году, и лучшим игроком сезона был назван полузащитник Георгий Кинкладзе, который второй раз стал победителем опроса в 1996 году. Кочорашвили играет за испанский "Леванте", выступающий в Сегунда, с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, георгий кочорашвили, леван вардосанидзе, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, тбилиси, греция, георгий кочорашвили, леван вардосанидзе, футбол, сборная грузии по футболу
Спортивные журналисты назвали имя лучшего дебютанта сборной Грузии прошлого сезона
В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Полузащитник Георгий Кочорашвили был признан лучшим дебютантом сборной Грузии сезона 2023-2024 годов – таковы результаты традиционного опроса, проведенного грузинской газетой "Сарбиели" среди спортивных журналистов.
Кочорашвили впервые сыграл за сборную Грузии в сентябре 2023 года и с тех пор стал ключевым игроком команды. Он забил два гола в 14 матчах, проведенных за национальную сборную.
Кочорашвили участвовал в обоих матчах плей-офф Евро-2024, забив первый гол в серии послематчевых пенальти против Греции 26 марта 2024 года.
Летом этого года Кочорашвили сыграл во всех четырех матчах Евро-2024 за сборную Грузии.
Кочорашвили, которому летом исполнилось 25 лет, получит приз, изготовленный Леваном Вардосанидзе и Темуром Ломидзе – фигуру Георгия Хведелидзе, персонажа из фильма "Феола".
В традиционном опросе "Сарбиели" приняло участие рекордное количество спортивных журналистов – 86. Итоги были объявлены в отеле "Шератон Метехи".
Первый такой опрос был проведен в 1993 году, и лучшим игроком сезона был назван полузащитник Георгий Кинкладзе, который второй раз стал победителем опроса в 1996 году.
Кочорашвили играет за испанский "Леванте", выступающий в Сегунда, с 2019 года.