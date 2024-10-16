https://sputnik-georgia.ru/20241016/sluzhba-gosbezopasnosti-proyavlyaet-bditelnost-pered-vyborami-v-gruzii--premer-290379089.html

Служба госбезопасности проявляет бдительность перед выборами в Грузии – премьер

Служба госбезопасности проявляет бдительность перед выборами в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Служба госбезопасности Грузии в среду предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T12:44+0400

2024-10-16T12:44+0400

2024-10-16T12:44+0400

политика

парламентские выборы

грузия

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тбилиси

ираклий кобахидзе

сгб

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности проявляет бдительность - необходимо особое внимание, чтобы никто не смог оказать негативное влияние на предстоящие в стране парламентские выборы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно заявлению СГБ, группы, связанные с политическими кругами, перед выборами планируют распространять видео- и аудиозаписи представителей власти, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий. Фальсифицированные аудиозаписи общественности представят как информацию, просочившуюся из СГБ, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ. "Я думаю, что подобные действия не могут оказать никакого влияния на результаты выборов, но хорошо, что наши государственные ведомства, в частности СГБ, проявляют бдительность. Необходимо особое внимание, чтобы никто не смог оказать какого-либо негативного влияния на эти выборы", - заявил Кобахидзе. Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящейся провокации в преддверии выборов>>Глава грузинского правительства поблагодарил Службу госбезопасности за предоставление общественности важной информации, чтобы они были более осторожны. Как отметил Кобахидзе, в заявление СГБ, речь идет о политических силах, которые не желают добра нашей стране. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Подобные заявления в "Грузинской мечте" называют вмешательством во внутренние дела страны и попыткой оказать влияния на результаты предстоящих выборов. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Заявление СГБ Как отмечено в заявлении СГБ, согласно полученной информации, группы, связанные с политическими кругами, в дни перед предстоящими парламентскими выборами в Грузии планируют распространять видео и аудиозаписи, смонтированные с помощью искусственного интеллекта и других современных технологий. В фальшивых записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей грузинских властей, отметили в СГБ. Оппозиция готовится к провокациям в преддверии выборов в Грузии – депутат>>"Целью распространения этой ложной информации является разжигание конфронтации между ветвями власти, а также разжигание вражды между правительством и Православной церковью, и ухудшение отношений между правительством и западными партнерами", – заявили в ведомстве. Фальсифицированные аудиозаписи общественности представят как информацию, просочившуюся из Службы государственной безопасности, что, с одной стороны, дискредитирует ведомство, а с другой – создаст диссонанс между ветвями власти, отметили в СГБ. "Главной целью этой провокации является искусственное создание и нагнетание протестных настроений, создание очагов дестабилизации в стране, которые в конечном итоге будут использованы в политических целях", – сказано в заявлении. Служба госбезопасности внимательно следит за деятельностью указанных групп и в случае любого нарушения закона будет принимать соответствующие меры, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, сгб, парламентские выборы в грузии 2024