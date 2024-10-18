https://sputnik-georgia.ru/20241018/kontsert-na-otkrytii-krupneyshego-parka-v-tbilisi-sostoitsya-bez-gruppy-mgzavrebi-290413629.html

Концерт на открытии крупнейшего парка в Тбилиси состоится без группы "Мгзавреби"

Концерт на открытии крупнейшего парка в Тбилиси состоится без группы "Мгзавреби"

Sputnik Грузия

В мэрии сожалеют, что музыкальная группа не выдержала буллинг, организованный представителями "либерального фашизма" 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T12:10+0400

2024-10-18T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Концерт на открытии самого большого городского парка в истории независимой Грузии в районе Темка (ТЭВЗ) на окраине Тбилиси состоится несмотря на то, что популярная группа "Мгзавреби" отказалась от запланированного ранее выступления, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Официальное открытие нового парка запланировано на 20 октября в 20:00. После открытия состоится концерт, перед зрителями должна была выступить популярная группа "Мгзавреби", которая 17 октября написала на своей странице в соцсети, что отменила концерт, добавив: "Будущее Грузии в Европе!"В мэрии сожалеют, что музыкальная группа не выдержала буллинг, организованный против нее представителями "либерального фашизма". "Этот факт еще раз доказывает, насколько готовы т. н. радикалы сделать все вопреки интересам своего города и страны", – отмечено в сообщении. Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти в первую очередь называют партии бывших представителей власти Грузии. Это основанное Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" и партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Обустройство парка в 25 гектаров станет одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Проект обошелся городским властям в 40 млн лари. В Тбилиси создали самый крупный в истории современной Грузии парк>>В рамках проекта построены дренажные и сточные сети, системы орошения, освещения и видеонаблюдения, мини-футбольный стадион, хозяйственные и охранные здания, кафе, медиатека, баскетбольная площадка, бельведер и беседки. В парке оборудованы площадка для выгула собак, скейт-парк, два озера и соединяющая их река, пешеходные дорожки, обустроены парковка, коллекторная и насосная станции. На территории парка провели мероприятия по озеленению, было высажено 75 тысяч саженцев разных видов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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