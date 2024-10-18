https://sputnik-georgia.ru/20241018/ministerstvo-kultury-i-sporta-gruzii-razdelyat-na-dva-vedomstva--premer-290422555.html
Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер
Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер
Sputnik Грузия
Министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе, сказал Кобахидзе 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T21:45+0400
2024-10-18T21:45+0400
2024-10-18T21:45+0400
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
тея цулукиани
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a28e53dc6479c6c558629102d222548.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе в пятницу, 18 октября, назначил нового министра культуры и спорта Тинатин Рухадзе. Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов. По его словам, министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе. "В последние годы особое внимание уделяется развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания. Спорт останется особым приоритетом", – сказал Кобахидзе. Новым министром культуры Грузии назначена Тинатин Рухадзе>>До расформирования министерства культуры и спорта Гоголадзе будет заместителем министра и будет курировать спорт. До 2017 года в Грузии существовало отдельное министерство спорта и молодежи, однако в ноябре 2017 года министерство было расформировано и спорт был передан министерству культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250967983_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a52afe358d00a1056ab52bc6d5989565.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер
Министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе, сказал Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе в пятницу, 18 октября, назначил нового министра культуры и спорта Тинатин Рухадзе. Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов.
"Сразу после выборов мы инициируем законодательные изменения, согласно которым министерство будет разделено, министерство культуры будет сформировано как отдельный институт, и будет сформировано отдельно министерство спорта", – сказал Кобахидзе.
По его словам, министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе.
"В последние годы особое внимание уделяется развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания. Спорт останется особым приоритетом", – сказал Кобахидзе.
До расформирования министерства культуры и спорта Гоголадзе будет заместителем министра и будет курировать спорт.
До 2017 года в Грузии существовало отдельное министерство спорта и молодежи, однако в ноябре 2017 года министерство было расформировано и спорт был передан министерству культуры.