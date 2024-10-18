https://sputnik-georgia.ru/20241018/ministerstvo-kultury-i-sporta-gruzii-razdelyat-na-dva-vedomstva--premer-290422555.html

Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер

Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства – премьер

Sputnik Грузия

Министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе, сказал Кобахидзе 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T21:45+0400

2024-10-18T21:45+0400

2024-10-18T21:45+0400

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ираклий кобахидзе

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе в пятницу, 18 октября, назначил нового министра культуры и спорта Тинатин Рухадзе. Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов. По его словам, министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе. "В последние годы особое внимание уделяется развитию спорта, и создание отдельного министерства спорта будет еще одним проявлением внимания. Спорт останется особым приоритетом", – сказал Кобахидзе. Новым министром культуры Грузии назначена Тинатин Рухадзе>>До расформирования министерства культуры и спорта Гоголадзе будет заместителем министра и будет курировать спорт. До 2017 года в Грузии существовало отдельное министерство спорта и молодежи, однако в ноябре 2017 года министерство было расформировано и спорт был передан министерству культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии