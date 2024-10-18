https://sputnik-georgia.ru/20241018/nakonets-to-otkrylas-kanatnaya-doroga-rustaveli---park-mtatsminda-v-tbilisi-290412968.html

Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси

Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Тбилиси Руставели отныне можно по канатной дороге. 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T11:12+0400

2024-10-18T11:12+0400

2024-10-18T11:51+0400

грузия

новости

туризм

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286435961_0:111:2048:1263_1920x0_80_0_0_f58a47934daabfc86b8584009bf7f9d0.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Тбилиси Руставели отныне можно по канатной дороге.Новая канатная дорога оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – около 4 минут. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта составит 50 миллионов лари. Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда.Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, тбилиси