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Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси
Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Тбилиси Руставели отныне можно по канатной дороге. 18.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Тбилиси Руставели отныне можно по канатной дороге.Новая канатная дорога оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – около 4 минут. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта составит 50 миллионов лари. Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда.Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Наконец-то! Открылась канатная дорога Руставели - парк Мтацминда в Тбилиси
11:12 18.10.2024 (обновлено: 11:51 18.10.2024)
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Тбилиси Руставели отныне можно по канатной дороге.
Новая канатная дорога оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – около 4 минут. Канатная дорога сможет перевезти около 1,2 тысячи пассажиров в час.
Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта составит 50 миллионов лари. Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда.
Нижняя станция канатной дороги на проспекте Руставели появилась в 1958 году. Станция канатной дороги проработала с момента запуска в эксплуатацию до лета 1990 года, когда в результате обрыва троса погибли 19 человек.