https://sputnik-georgia.ru/20241018/oppozitsiya-pytaetsya-usilit-volneniya-pered-vyborami-v-gruzii--deputat-290413368.html

Оппозиция пытается усилить волнения перед выборами в Грузии – депутат

Оппозиция пытается усилить волнения перед выборами в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

В Грузии 26 октября пройдут выборы, в преддверии которых Служба госбезопасности заявила о готовящихся провокациях 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T13:11+0400

2024-10-18T13:11+0400

2024-10-18T15:32+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Оппозиция делает все возможное внутри страны и за ее пределами для усиления волнений и недовольства населения властями в преддверии парламентских выборов, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили, комментируя заявление СГБ. Согласно заявлению СГБ, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране. Это, по словам депутата, включает как планирование определенных действий за пределами страны, так и использование различных методов внутри страны для того, чтобы усилить волнения и недовольство людей властями. Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат>>Согласно заявлению СГБ от 16 октября, целью ожидаемого распространения фейковых видео- и аудиозаписей является создание конфронтации между ветвями власти, разжигание вражды между властями и Православной церковью и ухудшение отношений с западными партнерами Грузии. Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти. Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях. СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сгб, парламентские выборы в грузии 2024