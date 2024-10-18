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Оппозиция пытается усилить волнения перед выборами в Грузии – депутат
Оппозиция пытается усилить волнения перед выборами в Грузии – депутат
Sputnik Грузия
В Грузии 26 октября пройдут выборы, в преддверии которых Служба госбезопасности заявила о готовящихся провокациях 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T13:11+0400
2024-10-18T13:11+0400
2024-10-18T15:32+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Оппозиция делает все возможное внутри страны и за ее пределами для усиления волнений и недовольства населения властями в преддверии парламентских выборов, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили, комментируя заявление СГБ. Согласно заявлению СГБ, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране. Это, по словам депутата, включает как планирование определенных действий за пределами страны, так и использование различных методов внутри страны для того, чтобы усилить волнения и недовольство людей властями. Власти готовы ко всем сценариям в связи с выборами в парламент Грузии – депутат>>Согласно заявлению СГБ от 16 октября, целью ожидаемого распространения фейковых видео- и аудиозаписей является создание конфронтации между ветвями власти, разжигание вражды между властями и Православной церковью и ухудшение отношений с западными партнерами Грузии. Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти. Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях. СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, сгб, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, сгб, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиция пытается усилить волнения перед выборами в Грузии – депутат
13:11 18.10.2024 (обновлено: 15:32 18.10.2024)
В Грузии 26 октября пройдут выборы, в преддверии которых Служба госбезопасности заявила о готовящихся провокациях
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Оппозиция делает все возможное внутри страны и за ее пределами для усиления волнений и недовольства населения властями в преддверии парламентских выборов, заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили, комментируя заявление СГБ.
Согласно заявлению СГБ, связанные с политическими кругами группы планируют распространение созданных с использованием искусственного интеллекта фальсифицированных видео- и аудиозаписей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти. Целью этого названо создание очагов дестабилизации в стране.
"Вместо того, чтобы направить все свои усилия на общение с избирателями, усилия оппозиционных партий направлены на создание определенных ситуаций, которые могут быть использованы для того, чтобы повлиять на выборы", – заявила Бочоришвили.
Это, по словам депутата, включает как планирование определенных действий за пределами страны, так и использование различных методов внутри страны для того, чтобы усилить волнения и недовольство людей властями.
Согласно заявлению СГБ от 16 октября, целью ожидаемого распространения фейковых видео- и аудиозаписей является создание конфронтации между ветвями власти, разжигание вражды между властями и Православной церковью и ухудшение отношений с западными партнерами Грузии.
Согласно информации, которой располагает СГБ, фальсифицированные аудиозаписи планируется преподнести в качестве утечки из ведомства. Все это рассчитано на дискредитацию СГБ и внесение диссонанса между ветвями власти.
Главной целью этой провокации СГБ назвало искусственное создание и поднятие протестных настроений и создание очагов дестабилизации в Грузии для дальнейшего использования этого в политических целях.
СГБ подчеркнуло, что внимательно следит за деятельностью вышеуказанных групп, и в случае любого нарушения закона будут приняты соответствующие меры.