https://sputnik-georgia.ru/20241018/priostanovka-integratsii-gruzii-v-es-i-vybory---glavnye-posyly-s-zasedaniya-evrosoveta-290413149.html

Приостановка интеграции Грузии в ЕС и выборы – главные посылы с заседания Евросовета

Приостановка интеграции Грузии в ЕС и выборы – главные посылы с заседания Евросовета

Sputnik Грузия

Действия правительства Грузии противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, заявили в высшем политическом органе объединения 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T11:39+0400

2024-10-18T11:39+0400

2024-10-18T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Европейский совет выразил серьезную озабоченность по поводу действий грузинского правительства, которые де-факто останавливают процесс вступления Грузии в Евросоюз, а также отметил готовность внимательно следить за ситуацией в стране, в том числе за предстоящими парламентскими выборами. Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе вновь подтвердил готовность ЕС поддержать грузинский народ в его стремлении к европейской интеграции. В то же время в опубликованном по итогам саммита документе Совет выразил серьезную обеспокоенность в связи с действиями грузинского правительства, которые "противоречат фундаментальным ценностям и принципам, на которых основано объединение". Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю>>"Европейский совет напоминает, что такие действия ставят под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливают процесс вступления. Европейский совет призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", – говорится в документе. Европейский совет продолжит внимательно следить за ситуацией, отмечено в документе. Высший политический орган ЕС также ждет, что предстоящие парламентские выборы в Грузии будут соответствовать международным стандартам. Европейский совет также подчеркивает необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора.Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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