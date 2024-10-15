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Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю
Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю
Sputnik Грузия
По сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина, сказал глава дипломатии Евросоюза 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T22:31+0400
2024-10-15T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сравнение Грузии с Молдовой в негативном контексте, тогда как налицо превосходство, является оскорбительным, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе в ответ на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Как заявил Боррель, по сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина. Действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии Грузии отдаляют страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму, поэтому процесс вступления в ЕС де-факто приостановлен, сказал он по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По его словам, экономика Грузии больше на 9 миллиардов долларов, и это заслуга в том числе того, что у Грузии, в отличие от Молдовы, очень сильные государственные институты.При этом в Молдове нет политического плюрализма и медиа плюрализма, сказал премьер Грузии. "Что касается демократии и прав человека, нужно напомнить, что одни за другими в Молдове запретили политические партии, СМИ. Реально остались два СМИ, которые вещают в масштабах страны, – это первый канал общественного вещателя и второй канал общественного вещателя", - заявил Кобахидзе.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>По его словам, сравнение с такой страной, притом в негативном контексте, – это не что иное, как пускать пыль в глаза."Хотя это, естественно, не навредит нашей стране... Такие заявления – временное явление", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что после парламентских выборов в Грузии 26 октября и завершения конфликта на Украине отношения с Евросоюзом перезагрузятся.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, во вторник стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, молдова, политика, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, общество, молдова, политика, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, грузия - евросоюз, евросоюз
Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю
22:31 15.10.2024 (обновлено: 23:19 15.10.2024)
По сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина, сказал глава дипломатии Евросоюза
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сравнение Грузии с Молдовой в негативном контексте, тогда как налицо превосходство, является оскорбительным, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе в ответ на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Как заявил Боррель, по сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина. Действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии Грузии отдаляют страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму, поэтому процесс вступления в ЕС де-факто приостановлен, сказал он по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"Эти заявления временные. Мы не будем заострять особое внимание на этих заявлениях... Что касается сравнения Грузии и Молдовы, это абсолютно оскорбительно. Вы знаете, что Грузия опережает Молдову по всем параметрам, будь то демократия, права человека, экономика", - сказал Кобахидзе.
По его словам, экономика Грузии больше на 9 миллиардов долларов, и это заслуга в том числе того, что у Грузии, в отличие от Молдовы, очень сильные государственные институты.
При этом в Молдове нет политического плюрализма и медиа плюрализма, сказал премьер Грузии.
"Что касается демократии и прав человека, нужно напомнить, что одни за другими в Молдове запретили политические партии, СМИ. Реально остались два СМИ, которые вещают в масштабах страны, – это первый канал общественного вещателя и второй канал общественного вещателя", - заявил Кобахидзе.
По его словам, сравнение с такой страной, притом в негативном контексте, – это не что иное, как пускать пыль в глаза.
"Хотя это, естественно, не навредит нашей стране... Такие заявления – временное явление", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что после парламентских выборов в Грузии 26 октября и завершения конфликта на Украине отношения с Евросоюзом перезагрузятся.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Кроме того, во вторник стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора.
Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.
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