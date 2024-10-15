https://sputnik-georgia.ru/20241015/sravnenie-gruzii-s-moldovoy-oskorbitelno---kobakhidze-otvetil-borrelyu-290371947.html

Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю

Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю

Sputnik Грузия

По сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина, сказал глава дипломатии Евросоюза 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T22:31+0400

2024-10-15T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сравнение Грузии с Молдовой в негативном контексте, тогда как налицо превосходство, является оскорбительным, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе в ответ на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Как заявил Боррель, по сравнению с Молдовой, в Грузии – мрачная картина. Действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии Грузии отдаляют страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму, поэтому процесс вступления в ЕС де-факто приостановлен, сказал он по итогам встречи глав МИД стран ЕС. По его словам, экономика Грузии больше на 9 миллиардов долларов, и это заслуга в том числе того, что у Грузии, в отличие от Молдовы, очень сильные государственные институты.При этом в Молдове нет политического плюрализма и медиа плюрализма, сказал премьер Грузии. "Что касается демократии и прав человека, нужно напомнить, что одни за другими в Молдове запретили политические партии, СМИ. Реально остались два СМИ, которые вещают в масштабах страны, – это первый канал общественного вещателя и второй канал общественного вещателя", - заявил Кобахидзе.Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>По его словам, сравнение с такой страной, притом в негативном контексте, – это не что иное, как пускать пыль в глаза."Хотя это, естественно, не навредит нашей стране... Такие заявления – временное явление", - сказал Кобахидзе. Он отметил, что после парламентских выборов в Грузии 26 октября и завершения конфликта на Украине отношения с Евросоюзом перезагрузятся.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, во вторник стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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